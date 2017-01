İngiltere Başbakanı May, Çankaya'da resmi törenle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Theresa May, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım tarafından resmi törenle karşılandı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından May, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. İki isim daha sonra Şeref Kapısı'nın önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.

Başbakan Yıldırım ve İngiltere Başbakanı May, gerçekleştirecekleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.