İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'da
İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'ya geldi. May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
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