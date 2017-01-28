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İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

  • İHA
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Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, Ankara'ya geldi. May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

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