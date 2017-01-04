Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLÝTÝKA

  1. Haberler
  2. Politika

Ýngiltere'den Türkiye'ye destek açýklamasý

Ýngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, 'Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarýmýz ve müttefiklerimizle çalýþmaya devam edeceðiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ýngiltere'nin Birleþmiþ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki geliþmelerin ele alýnacaðý kapalý oturum öncesi gazetecilere açýklamalarda bulundu.

Suriye'deki hava bombardýmanlarý gibi çeþitli ateþkes ihlallerinden endiþe duyduklarýný belirten Rycroft, Türkiye ve Rusya'nýn garantörlüðündeki ateþkesin uygulanmasýnýn son derece önemli olduðuna dikkati çekti.

Irak'ýn Musul kentinin terör örgütü DEAÞ'tan kurtarýlmasýna iliþkin de deðerlendirmede bulunan Rycroft, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nýn Irak'taki varlýðýna iliþkin endiþeleri ve Ýngiliz hükümetinin PKK'nýn Irak'taki varlýðý hakkýnda nasýl bir tavýr sergilediðinin sorulmasý üzerine þunlarý söyledi:

"Birleþik Krallýk, Türkiye'nin yakýn bir dostu, ortaðý ve müttefiki. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz. Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarýmýz ve müttefiklerimizle çalýþmaya devam edeceðiz."

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Bir kadýný güpegündüz böyle kaçýrdýlar

Her gün 2 kilo kum yiyor

Her gün 2 kilo kum yiyor

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Van'da besicilerin zorlu kýþ mesaisi

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

Þžehitler için karda çýplak nöbet tuttu

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA