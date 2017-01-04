Ýngiltere'den Türkiye'ye destek açýklamasý

Ýngiltere'nin Birleþmiþ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki geliþmelerin ele alýnacaðý kapalý oturum öncesi gazetecilere açýklamalarda bulundu.

Suriye'deki hava bombardýmanlarý gibi çeþitli ateþkes ihlallerinden endiþe duyduklarýný belirten Rycroft, Türkiye ve Rusya'nýn garantörlüðündeki ateþkesin uygulanmasýnýn son derece önemli olduðuna dikkati çekti.

Irak'ýn Musul kentinin terör örgütü DEAÞ'tan kurtarýlmasýna iliþkin de deðerlendirmede bulunan Rycroft, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nýn Irak'taki varlýðýna iliþkin endiþeleri ve Ýngiliz hükümetinin PKK'nýn Irak'taki varlýðý hakkýnda nasýl bir tavýr sergilediðinin sorulmasý üzerine þunlarý söyledi:

"Birleþik Krallýk, Türkiye'nin yakýn bir dostu, ortaðý ve müttefiki. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz. Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarýmýz ve müttefiklerimizle çalýþmaya devam edeceðiz."