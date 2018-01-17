İnkarcı subayları FETÖ-METRE yaktı
Kocaeli Donanma Komutanlığı’ndaki darbe girişimine katılan iki FETÖ’cü subay her şeyi inkar yolunu seçti. Ancak 224 kriterli FETÖ-METRE yalanlarını çökertti.
- ANKARA STAR
Kocaeli Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar eski kurmay yarbay Sami Tulgar ve binbaşı Özgür Gencer, savunmalarında kendilerine ‘kumpas’ kurulduğunu iddia etti. Oysa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği FETÖ-METRE bilgileri aksini söylüyor. Her iki sanık da örgütün iletişim programı ByLock kullanıcısı, FETÖ’cü sicil amirlerinden tam not almış ve ailelerinden en az bir kişi örgütle irtibatlı.
İDDİALAR KUMPAS(!)
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada tutuklu sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Sami Tulgar ile tutuklu sanık eski TCG Oruçreis İkinci Komutanı Binbaşı Özgür Gencer savunma yaptı. Sanık Tulgar savunmasında, “Bugün ‘Mor Beyin’ çıktı, yarın pembe beyin çıkarsa ne olacak. Ben bu ByLock iddiasının kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi. Tulgar, KPSS sınavından yüksek puan almasıyla ilgili eşi hakkında devam eden soruşturmanın kendisiyle ilişkilendirilmesinin hukuksuz olduğunu ileri sürdü.
GERÇEKLER FARKLI
Binbaşı Özgür Gencer ise “ByLock kumpası kurulana kadar görevime devam ettim. Bana yönelik bütün suçlamalar maddi gerçeğin çarpıtılması sonucu oluşturulmuştur. Tasfiye edilemeyince ByLock kumpasıyla tutuklandım” savunması yaptı. FETÖ’cü sicil amirlerinin verdiği tam sicil notu konusunda ise “Benim tam sicil notu almam bir suç unsuru değil, başarılı bir asker olduğumun kanıtıdır” diye konuştu. Edinilen bilgiye göre; sanıklar hakkında yürütülen soruşturma sürecinde, soruşturmada elde edilen bulguların dışında iki sanık hakkındaki FETÖ-METRE bilgileri de Cumhuriyet savcılığına gönderildi.
YALANLARI ÇIKTI
Sanıklar hakkında elde edilen bilgiler özetle şöyle:
Sami Tulgar-0507…..64 nolu telefonunda ByLock tespit edildi, 9 Ekim 2014 ilk giriş yapıldı. Eşi A.Tulgar 2010 KPSS soru hırsızlığı şüphelileri arasında. Kardeşi başkomiser T.Tulgar KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi’nde kaydı var. Kardeşi H.Tulgar Bank Asya müşterisi. FETÖ’cü subaylara tam not sicil verdi. Yabancı dil sınavlarında anormal iniş çıkışları var.
BUNLARI İNKAR ETTİ
Özgür Gencer-0505 …..71 numaralı telefonuna ByLock yükledi. İlk giriş 18 Ağustos 2014. Darbeci eski amiral Ayhan Bay’ın talimatıyla Oruç Reis Savaş Gemisi’ni seyre çıkardı. Darbe bildirisi okunduğu sırada “araziye el koyduk” dedi.Darbeci FETÖ’cü subaylardan tam sicil notu aldı. İtirafçı S.D, FETÖ ile irtibatlı olduğunu ifade etti. Yabancı dil sınavında anormal iniş çıkışları var.
224 KRİTER
TSK, 65 temel başlık ve 224 alt başlık altında personelle ilgili kriterler belirledi. Somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürüldü. Personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi konularda belirlenen puan aralıkları temel alınıyor.
Gülen’i ‘Mehdi’ olarak görüyorlardı
Gümüşhane’de FETÖ/PDY’ye ilişkin eski Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı İsmail Taştan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada SEGBİS üzerinden savunma yapan Taştan, sadece FETÖ’ye değil, toplumdaki bütün cemaatlere yardım eden birisi olduğunu iddia ederek, “Yapıya mensup kişiler Fetullah Gülen’i ‘Mehdi’ olarak görüyorlardı. Ben bunları kabul etmiyordum ama ses de çıkarmıyordum. Bu insanlarla birlikte olduğum için pişmanım” ifadesini kullandı. Taştan, örgütün himmet toplayabilmek için galeyana getiren bir sistemi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Ben himmet toplantılarına katılmadım, himmet de vermedim. Onlara kurban verdim, burs verdim ve gazeteye abone oldum. İnsanlardan himmet isterken ‘Avukatlar, savcılar, doktorlar veriyor.’ diyorlar. 5 bin lira himmet verilmişse 100 bin lira gibi gösterip ‘İnsanlar konuya daha duyarlı olsun.’ diye abartıyorlardı. Uzaktan ve yakından bir ‘merhaba’ diyenleri dahi toplumu etkilemek için kendilerinden gösteriyorlardı.”
Enis Berberoğlu tutuklu yargılanacak
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasına ilişkin “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan yerel mahkemece verilen 25 yıllık hapis cezasının bozulmasının ardından istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, mevcut delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı gerekçesiyle Enis Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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