İnkarcı subayları FETÖ-METRE yaktı

Kocaeli Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar eski kurmay yarbay Sami Tulgar ve binbaşı Özgür Gencer, savunmalarında kendilerine ‘kumpas’ kurulduğunu iddia etti. Oysa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği FETÖ-METRE bilgileri aksini söylüyor. Her iki sanık da örgütün iletişim programı ByLock kullanıcısı, FETÖ’cü sicil amirlerinden tam not almış ve ailelerinden en az bir kişi örgütle irtibatlı.

İDDİALAR KUMPAS(!)

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada tutuklu sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Sami Tulgar ile tutuklu sanık eski TCG Oruçreis İkinci Komutanı Binbaşı Özgür Gencer savunma yaptı. Sanık Tulgar savunmasında, “Bugün ‘Mor Beyin’ çıktı, yarın pembe beyin çıkarsa ne olacak. Ben bu ByLock iddiasının kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi. Tulgar, KPSS sınavından yüksek puan almasıyla ilgili eşi hakkında devam eden soruşturmanın kendisiyle ilişkilendirilmesinin hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

GERÇEKLER FARKLI

Binbaşı Özgür Gencer ise “ByLock kumpası kurulana kadar görevime devam ettim. Bana yönelik bütün suçlamalar maddi gerçeğin çarpıtılması sonucu oluşturulmuştur. Tasfiye edilemeyince ByLock kumpasıyla tutuklandım” savunması yaptı. FETÖ’cü sicil amirlerinin verdiği tam sicil notu konusunda ise “Benim tam sicil notu almam bir suç unsuru değil, başarılı bir asker olduğumun kanıtıdır” diye konuştu. Edinilen bilgiye göre; sanıklar hakkında yürütülen soruşturma sürecinde, soruşturmada elde edilen bulguların dışında iki sanık hakkındaki FETÖ-METRE bilgileri de Cumhuriyet savcılığına gönderildi.

YALANLARI ÇIKTI

Sanıklar hakkında elde edilen bilgiler özetle şöyle:

Sami Tulgar-0507…..64 nolu telefonunda ByLock tespit edildi, 9 Ekim 2014 ilk giriş yapıldı. Eşi A.Tulgar 2010 KPSS soru hırsızlığı şüphelileri arasında. Kardeşi başkomiser T.Tulgar KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi’nde kaydı var. Kardeşi H.Tulgar Bank Asya müşterisi. FETÖ’cü subaylara tam not sicil verdi. Yabancı dil sınavlarında anormal iniş çıkışları var.

BUNLARI İNKAR ETTİ

Özgür Gencer-0505 …..71 numaralı telefonuna ByLock yükledi. İlk giriş 18 Ağustos 2014. Darbeci eski amiral Ayhan Bay’ın talimatıyla Oruç Reis Savaş Gemisi’ni seyre çıkardı. Darbe bildirisi okunduğu sırada “araziye el koyduk” dedi.Darbeci FETÖ’cü subaylardan tam sicil notu aldı. İtirafçı S.D, FETÖ ile irtibatlı olduğunu ifade etti. Yabancı dil sınavında anormal iniş çıkışları var.

224 KRİTER TSK, 65 temel başlık ve 224 alt başlık altında personelle ilgili kriterler belirledi. Somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürüldü. Personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi konularda belirlenen puan aralıkları temel alınıyor.

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