İnsanlık katliama sessiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar’da Müslümanlara yapılan katliama Türkiye›nin sessiz kalmayacağını belirterek, “Ayın 19›unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu›nda en geniş manada gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle de bunu konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak 20’ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabi bu bütün görüşmelerimizde netice aldığımız veya alacağımız liderler var, liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor” dedi.

YARDIM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit er Halil İbrahim Gürel için Çatalca Ulu Camii’nde düzenlenen törenden sonra kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Myanmar’daki katliama değinen Erdoğan, “İçeride, dışarıda büyük mücadeleler ve büyük savaşlarla iç içe olduk. Suriye’de bunu yaşadık. Irak’ta, Filistin’de, Libya’da bunu yaşadık. Myanmar’da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında bütün insanlık bu katliama sessiz kaldı. Televizyonlarda zannediyorum ki o Myanmar’daki Müslümanların düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılay›ımızla, AFAD’ımızla buraya yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Şundan endişeniz olmasın. Biz, sadece rükuda, secdede Rabbimizin huzurunda eğildik. Hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmedik, inşallah eğilmeyeceğiz” dedi.

BM’DE KONUŞACAĞIZ

Erdoğan, girişimlerini sürdüreceklerini belirterek, “Myanmar sürecinde ayın 19›unda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu›nda en geniş manada gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle de bunu konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak 20›ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabi bu bütün görüşmelerimizde netice aldığımız veya alacağımız liderler var liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız. Dilimizle, kalbimizle, en tesirlisi elimizle. Olmadı bunları devreye sokacağız” diye konuştu.

ERDOĞAN KALICI ÇÖZÜM İÇİN DEVREDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan’daki son şiddetin, BM’nin raporunun yayınlanmasının ardından başladığına dikkati çekerek, “Biz bunların tesadüf olduğunu zannetmiyoruz, bunların sistematik ve planlı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Myanmar’da devlet başkanlığı danışmanı ve Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) lideri Ang San Su Çi ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, “Biz de temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz, inşallah kalıcı bir çözüm buluruz. Kalıcı bir çözüm olmasa yarın yine başka bir sebepten bu tür saldırılar ve zulüm olabilir. Artık tüm dünyanın bu konuda daha duyarlı olması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRE KARŞI BİRLİK

Erdoğan, terörle mücadelede birliğin önemine vurgu yaparak, “Şu anda güneyimizdeki gelişmeleri biliyorsunuz. Bizim oralarda DEAŞ’la verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Irak’ta verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Bakınız ilk defa Kurban Bayramı’nda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, milli savunma, içişleri bakanımız, adalet bakanımız, bakanlarımızın bir kısmı hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Orada askerlerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya kaşık çaldılar. Bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle, erbaşıyla, subayıyla komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın. Bunu beraber yapacağız” diye konuştu.

KONUTLARI TESLİM EDELİM

“Benim sizden bir arzum var” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Çatalca’da sizden farklı çalışma bekliyorum. Çatalca’da şu anda fiziki şartlardan çok daha iyisi olması lazım. Görüyorsunuz yollarıyla, doğalgazıyla her şeyiyle Çatalca’ya büyükşehir ulaşmış vaziyette. İnşallah bunu çok daha iyi bir konuma getirmemiz lazım. Artık köy yok, mahalle var. Dolayısıyla bu mahalle kültürüne de yaşamamız lazım. Bu da bizim hakkımız. Az önce ilçe başkanımıza şunu söyledim. Bu toplu konutlarla ilgili, okullarla ilgili bir toplu açılışını yapıp, teslimini yapalım. Onun için hazırlığınızı yapın. Bu bayram bizim için şuan olağanüstü oldu. Bu olağan dışı bir görüşmeyi yapmış olduk ama inşallah şöyle bir meydan mitingini toplu açılışla beraber yapalım.”

ŞEHİT HALİL İBRAHİM’E SON GÖREV

Hakkari Çukurca’da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca’da bulunan Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin annesi Aysel Gürel ve ablası Duygu Şeker törende gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle namazının ardından şehidin annesi ve ablasının yanına giderek taziyelerini iletti. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Şehit Halil İbrahim Gürel’in cenazesi Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit H. İbrahim Güler’in cenazesinde, 29 Ağustos’ta uğurlanan Şehit Onbaşı Muhammed Meriç için çalınan Tekbir yerine, Frederich Chopin’in cenaze marşı çalınması kafa karıştırdı. İlk kez şehit Meriç’in cenazesinde çalınan Itri’nin tekbiri şehit yakınları ve kamuoyunda olumlu tepkiler almıştı.