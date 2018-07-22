İP’ten olağanüstü kongre kararı: Meral Akşener yeniden aday olacak
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen İP çalıştayında Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması yarıda kaldı. İP'in 12 Ağustos'ta kongreye gideceği iddia edildi.
- İHA
Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda partililerden edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener’ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.
Çalıştayda çıkan krizin ardından İP, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
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