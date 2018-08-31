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İP İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti

İP İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Meral Akşener, 'Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli' açıklamasında bulundu.

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İP milletvekili Fatih Mehmet Şeker istifa etti.
 
İstifa dilekçesini parti yönetimine değil doğrudan Yargıtay'a gönderdi ve istifasının nedenine ilişkin hiçbir gerekçe göstermedi. 
 
Parti yönetiminin Şeker'e ulaşma çabaları da telefonları kapalı olduğu için sonuç vermedi. 
 
İP Genel Başkanı Meral Akşener, istifa kararı üzerine yaptığı değerlendirmede, "İlkeli bir siyasetçi olduğunu her fırsatta söyleyen arkadaşımız, eğer gerçekten ilkeliyse milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.
 
İP'in diğer İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da bir süre istifa ederek MHP'ye geçmişti.
 
(NTV)

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