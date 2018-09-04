İP'de Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer istifa etti

İYİ Parti Kurucularından, genel başkan danışmanı, genel idare kurulu üyesi ve İzmir Milletvekili adayı Çiğdem Özer partisinden istifa etti. Özer'in açıklaması şöyle: "Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız" anlayışıyla yola çıkan herkesin bu aziz vatana borcu vardır.! Parti Kurucusu daha sonra ise Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletveki Adayı olduğum İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin daveti üzerine ve uzunAJANSLAR görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak yirmi iki yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İyi Parti'ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım. Partiye geldiğim gibi gitmek istedim ve Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek kendisiyle helalleştim.

Partinin kuruluşundan itibaren gerek Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması adına, gerekse seçimlerde İzmir'den milletvekili çıkarabilmek adına çok çalışarak mücadele ettim, bu süreçte pek çok deneyim edinme ve dost kazanma fırsatım oldu.Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, Parti Yönetimine, Parti Teşkilatı Üyelerine ve İzmir halkına desteklerinden dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.