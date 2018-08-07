İP'te istifa depremi

24 Haziran seçimlerinden başarısızlıkla çıkan İP, Genel Başkan Meral Akşener’in küsüp partiyi terk etmesinin ardından şimdi de istifa depremiyle sarsıldı. 24 Haziran seçimleri sonrasında karışan İP’te sular durulmak yerine parti içindeki karışıklık giderek artıyor. Genel Başkan Meral Akşener, partide kendisine yönelik “başarısızlık” eleştirileri üzerine Afyonkarahisar Kampı’ndan istifasını duyurarak ayrılmaya kalkmış, partililerin günler süren “dön” çağrıları üzerine partisinin başına geri dönmüştü. Ancak parti bu sefer de 3 kurucu üyenin istifasıyla sarsıldı.

“PARTİMİZ KAYBETTİ”

İP’in kurucuları arasında yer alan eski MHP’liler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, düzenledikleri basın toplantısıyla istifalarını duyurdular ve dilekçelerini genel merkeze gönderdiler.

Yusuf Halaçoğlu, 12 Ağustos’ta kongreye gidecek olan partide Akşener’in genel başkanlığında ısrar etmenin parti içi demokrasinin çalışmadığının göstergesi olduğunu belirterek, Akşener’e, “Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız, bu başarı mı?” sorusunu yöneltti. Sonra da Akşener’e yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı: “Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü oldu, kemik oyları yüzde 17.5 olan parti de yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti.”

“MHP’YE DÖNMEYİZ”

Eski partileri MHP’ye dönüp dönmeyecekleri, yeni bir siyasi adreslerinin olup olmayacağı sorusuna da Halaçoğlu, “MHP’deki gibi burası da aynı olacaksa biz aynı oyuna gelmeyeceğiz. Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz söz konusu değil. MHP’ye asla dönmeyeceğiz” tepkisiyle cevap verdi.

3 KURUCU DAHA iSTİFA ETTİ

İP kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu (ortada), Özcan Yeniçeri (sağda) ve Nevzat Bor (solda), partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etti. İstifacılar herhangi bir partiye geçiş konusunda isim belirtmedi.