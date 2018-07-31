İP’te kurultay hesapları

İP Genel Başkanı Meral Akşener, bir haftalık ‘küskünlük’ süresinin ardından dün partisinin Genel Merkez binasına geldi. Gelişinde olağanüstü kongre ve görevi bırakma tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Akşener, partisinin seçimde aldığı oyla ilgili iki türlü değerlendirmede bulundu.

MERAL AKŞENER TEK ADAY

Kendisi açısından sonucun, “hayalkırıklığı” olduğunu vurgulayıp, “bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk şahsıma aittir” dedi. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldığını söyledi. Kurultayı toplama kararında ısrarcı olacağını kaydeden Akşener, “Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik” diye konuştu. Parti Sözcüsi Aytun Çıray kurultayda tek aday olarak Akşener’in gösterileceğini söyledi.

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