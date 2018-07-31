İP’te kurultay hesapları
Akşener, istifa şovundan sonra dün İP Başkanlık Divanı toplantısına katıldı. İlk sözü kurultayı toplayacağını tekrarlamak oldu.
- STAR ANKARA
İP Genel Başkanı Meral Akşener, bir haftalık ‘küskünlük’ süresinin ardından dün partisinin Genel Merkez binasına geldi. Gelişinde olağanüstü kongre ve görevi bırakma tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Akşener, partisinin seçimde aldığı oyla ilgili iki türlü değerlendirmede bulundu.
MERAL AKŞENER TEK ADAY
Kendisi açısından sonucun, “hayalkırıklığı” olduğunu vurgulayıp, “bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk şahsıma aittir” dedi. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldığını söyledi. Kurultayı toplama kararında ısrarcı olacağını kaydeden Akşener, “Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik” diye konuştu. Parti Sözcüsi Aytun Çıray kurultayda tek aday olarak Akşener’in gösterileceğini söyledi.
YALÇIN’A CEVAP: CİDDİYE ALMAYIN
Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli” sözlerininin hatırlatılmasına, “Geride kaldı” yorumu yaptı. MHP’li Semih Yalçın’ın açıklamalarına yönelik Aydın, “Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değildir” dedi.
Yalçın’ın “Kumpas kurulmuş olabilir mi?” sözlerinin hatırlatılması üzerine Aydın, “İşi gücü yok, hep öyle demeç veriyor. Onun görevi mikserlik, bir genel başkan yardımcısı öyle bir görev yüklenmiş. Biz ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın” diye konuştu.
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