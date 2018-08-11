iP’te liste savaşı

İP’TE Meral Akşener’in tekrar Genel Başkan adayı olacağı kongre için hazırlıklar sürerken, parti içindeki gruplar arasında büyük bir ümitsizliğin hakim olduğu belirtiliyor. Partiye hakim olan bu hava, olağanüstü kongre için seçilen yer ile de kendini gösterdi. Kongrenin ATO Kongresium’da karar kılınması, katılımın düşük olacağı beklentisini ortaya koyacak önemli bir işareti oluşturdu.

MEMNUNİYETSİZLİK

İP’de Akşener, tekrar partiye hakim olabilmek için kendisine muhalefet eden isimleri uzaklaştırmayı planlıyor. Akşener’in, kendisine karşı açıklama yapan, parti içinde memnuniyetsizliğini dile getiren isimleri kendi listesine almayıp, parti yönetiminden uzaklaştırarak yoluna devam edeceği belirtiliyor. Ancak partideki çok başlılık ve farklı grupların partiye hakim olma çabası, Meral Akşener’in elini kolunu bağlayacak şekilde gelişiyor. Olağanüstü kongrede parti yönetim organlarına yapılacak seçimlerin “tek liste” olarak değil, ‘çarşaf liste’yle yapılacağı belirtiliyor. Çarşaf liste formülü, parti yönetimini oluşturacak isimlerin, delegelere hakim olan grupların destekleyeceği kişilerden seçilme şansını yükselteceği için Meral Akşener’in, parti yönetimine hakim olma olasılığını zayıflatıyor.

MERKEZ SAĞ ÇEKiŞMESi

Partideki en büyük çekişme, İP’nin siyasi yelpazede konumlandığı yere yönelik olarak gerçekleşiyor. MHP kökenli isimleri tercih eden Koray Aydın’ın oluşturduğu teşkilat yapısının, merkez sağ eğilimli isimleri dışarıya ittiği eleştirileri yine yoğun olarak gündemdeki yerini koruyor. Partinin ana omurgasının ‘ülkücü damar’ın etrafında şekillendiği, MHP’nin kopyası konumunda bir parti olmaktan öteye gidilemediği eleştirileri yöneltilen İP yönetiminin, yeni dönem için vereceği mesaj da Genel İdare Kurulu(GİK) listelerinde kendini gösterecek.