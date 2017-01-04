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Irak’a 3 yıl sonra kritik ziyaret

Başbakan Yıldırım, Irak’la yaşanan Başika krizinin ardından Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin ana gündemi PKK’nın Sincar’dan çıkarılması ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi olacak.

  • ŞERİFE GÜZEL
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Başika’daki Türk askeri üssü nedeniyle Irak’la yaşanan gerilimin sona ermesinin ardından Türkiye’den Bağdat’a 3 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret, bir iki gün içerisinde gerçekleştirilecek. Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ve Erbil’e yapmayı planladığı kritik ziyarette ana gündemi, Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi oluşturacak. Başbakan Yıldırım’ın gerçekleştireceği temaslarda, Türkiye’nin, Irak Merkezi Hükümeti’ne, Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi konusunda yardım teklifinde bulunabileceği ve Musul’da Türkiye’ye karşı tavır alan Irak yönetiminin de, Sincar’da PKK’ya karşı işbirliğine “evet” diyebileceği belirtiliyor. Başbakan heyetinde yer alması beklenen işadamlarının da, özellikle enerji konusunda işbirliğini geliştirebilecek yeni anlaşmalara zemin aramaları bekleniyor. Kuzey Irak ve ülkenin diğer bölgelerinde çıkarılan petrolün pazarlanması konusunda Türkiye’nin rol üstlenebileceği üzerinde De durulacak. 

ANAYASA REFORMU EN BÜYÜK İHTİYAÇ

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü’ndeki bir araya geldi. “Anayasa değişikliğine ne hacet var, niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var” sözlerinin tuzak olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır.  Başkanlık sistemi, Türk milletinin yönetim geleneğinin bir sonucudur” ifadesini kullandı. 

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