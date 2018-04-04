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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'den ayrıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret için geldiği Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

  • AA
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Ruhani'yi taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 19.00'da havalandı.

Ruhani'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard ve İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip uğurladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı, heyetler arası ve baş başa görüşmeler gerçekleştiren Ruhani, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmıştı.

 

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