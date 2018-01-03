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ABD’nin vize kararının Metin Topuz'dan dolayı alındığı ortaya çıktı

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin vize kararını Metin Topuz'dan dolayı aldığını açıkladı.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:

"23 Ocak'ta ABD Türk heyetleri görüşecek"

"Vize kararı Metin Topuz'dan dolayı alınmış"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ulusal basının Ankara temsilcileri ile Ankara Palas Devlet Konukevi’nde biraraya geldi.
 
Gündemi değerlendiren Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;
 
-İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli.
 
-Amacımız Filistin Devleti'nin tüm dünyaca tanınması, bunu inşallah başaracağız. Filistin'in tanınması ve destek gündemimizde yer alacak.
 
-Milano Başkonsolosu Hami Aksoy yeni sözcü oldu. 15 Ocak'ta göreve başlayacak.
 
-İran'daki protestolara dışarıdan müdahaleye karşıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Sürece destek veren iki kişi var; Trump ve Netanyahu. 
 
-Irak'ta, Bağdat ile Erbil'in diyalog yoluyla çözüme varmasını istiyoruz.
 
-Türkmen kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık, yakın temas içindeyiz.
 
-FETÖ darbe girişimi ABD'den yönetildi. FETÖ'cülerin ABD'den talimat aldığını, ABD bizden daha iyi biliyor.
 
-6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüşeceğiz. Almanya ile hiçbir problem yok.
 
- ABD'nin terör örgütüne silah yardımı en saf hali ile hazin bir durumdur. 
 
- Rusya ile ilişkiler Tamamen normalleşti, vize ile ilgili atılması gereken adımlar var.

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