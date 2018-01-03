İran’ın huzuru korunmalıdır

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN, İRAN CUMHURBAŞKANI’NA İSTİKRAR TELEFONU

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ı sarsan eylem dalgasıyla ilgili olarak dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösterilere değinildi. Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi. Görüşmeyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden de açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Ruhani, “İran’da halkın yasalar çerçevesinde eleştirilerini ifade edip, protesto yapmakta serbesttir. Kuşkusuz, halkımızın güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli ve dolayısıyla, kötü niyetlilerin şiddet ve yasadışı eylemlerine karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

BOZDAĞ: ŞİDDETLE OLMAZ

Erdoğan’ın Tahran hamlesinin ardından, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da İran’da tırmanan şiddetle ilgili açıklama yaptı. Twitter’daki hesabından protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, şunları söyledi: “Türkiye, İran’daki olayları yakından takip etmektedir. Türkiye, İran’da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. İran’ın huzur, sükun, barış ve istikrarı, İran, İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran’da meydana gelecek, getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır. İran’da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın; kışkırtma ve provokasyonlara; kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır.”