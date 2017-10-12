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İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı kabul edildi

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

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İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

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