İşadamına Erdoğan soruşturması açıldı

Türkiye’nin en ünlü işadamlarından biri olan Mahmut Arslan’a şok! Bazı işadamları hakkında savcılığa verdiği dilekçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin adını kullanan Mahmut ve Hasan Arslan kardeşlerin tüm davaları mercek altına alındı. Soruşturma başlatan Mersin Cumhuriyet Savcılığı, ilgili makamlardan Arslan kardeşlerin diğer davalarında da aynı yöntemi kullandığı şüphesiyle dilekçe örneklerini istedi. Arbel Gıda’nın sahipleri ünlü işadamı Mahmut ve Hasan Arslan’ın damatları ve aynı zamanda avukatları olan Murat Altındere hakkında Mersin Savcısı Mustafa Erdal “yargıyı etkileme” soruşturması başlattı. İddialara göre Arslan ailesi, damatları olan avukatları Murat Altındere aracılığıyla davası olan mahkemelere ve savcılıklara “Müvekkilimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye yakınlığıyla bilinir” şeklinde dilekçeler verdi.

ERDOĞAN’A YAKINIZ

Alacak-verecek meselesi yüzünden mahkemelik olan bir işadamı Arslan ailesini şikayet etti. İşadamı şikayet dilekçesinde davalı olduğu tarafın Erdoğan ve AK Parti’nin adını kullanarak yargıyı etkilemek istediğini belirtti. Delil olarak ise Altındere’nin şikayet dilekçesindeki şu ifadesini gösterdi: “Her iki müvekkil de AK Parti’ye, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yakınlığıyla bilinmekte birlikte, müvekkillerden Mahmut Arslan geçmişte yerel seçimlerde AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.”

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Başsavcılık dilekçe üzerine soruşturma başlattı. Savcı Erdal, ilgili makamlara yazı göndererek Mahmut Arslan, Hasan Arslan ve avukat Murat Altındere’nin geçmişteki davalarındaki dilekçe örneklerini, İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesindeki tutanakları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Raporu, MASAK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporlarını istedi. Savcılık Arslan ailesinin geçmişe dönük başta milyonluk sigara kaçakçılığı olmak üzere onlarca dava dilekçelerini inceleyerek Erdoğan ve AK Parti adını kullanarak yargıyı etki altına alıp almadıklarına bakacak.