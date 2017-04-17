İşbaşaran ve Cemal’den kaos provokasyonu

Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran ile gazeteci Hasan Cemal, halkı silahlanarak sokağa çıkmaya çağırdı. Hasan Cemal, “Sükunete çağırmak boyun eğmektir!”, “’Tek adamlığı’na anayasal kılıf giydirildi, hala tehlikenin farkında değil misiniz?” gibi paylaşımlar yaparak kaos çağırtkanlığı yaptı. “Cumhurbaşkanına hakaret”’ ve “’tehdit”’ suçlarından 6 yıl 8 ayla yargılanan ve sosyal medyada “silahlı mücadeleye hazır olun!” tweet’i paylaşan İşbaşaran hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlarından yürütülecek.