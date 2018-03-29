İşgal ve katliam için proje örgütler

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde ‘Proje terör örgütü’ olarak nitelenen PKK/PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ, Kürtlerin hakları ve İslami değerleri koruduklarını iddia etseler de aslında emperyalizmin anahtarlığını yapan anahtar örgütler. Bulundukları bölgelerde halktan yüz bulamayan bu örgütler emperyalist güçlerin Kürtlüğü ve İslamiyeti kullanarak bölgeyi işgal etmek için kullandığı taşeronluktan öteye geçemedi. Başta ABD olmak üzere emparyalist güçlerin proje terör örgütleri, Türkiye’nin enerjisini terörle meşgul etmenin yanı sıra Müslümanlara ve Kürtlere ölüm, gözyaşı ve göçten başka bir şey vermedi.

ABD’NİN MÜTTEFİKLERİ

Türkiye’yi hedef alan ve dini, etnik ve ideolojik kimlikleri kullanarak taban bulmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ, bu tabanı hiç bir zaman bulamadı. Görünüşte, ‘Marksist ve dinsiz bir örgüt’ olan PKK/PYD/YPG ile sözde İslami devlet kurmayı amaçlayan ama Müslümanları katleden DEAŞ ile sözde Türkiye’de dini cemaat’ kisvesi altında saklanıp insanları himmet adı altında topladığı paralarla dolandıran FETÖ, kağıt üzerindeki varoluş amaçları itibariyle birbirine düşmanlardı. Ama ‘kurucuları’ aynı küresel ve emperyalist güçler olan bu örgütler Hendek Terörü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görüldüğü gibi açık Türkiye’ye karşı ve ideolojik olarak düşman olmaları gereken ABD ile açıktan ortak hareket etmekten de çekinmedi.

MÜSLÜMAN KATLETTİLER

ABD’nin, Sovyetler Birliği’ne karşı Afganistan’da ‘proje’ olarak hayata geçirdiği Taliban ve El Kaideli teröristler, daha sonra Suriye ve Irak’ta DEAŞ olarak karşımıza çıktı. ABD denetimindeki Irak askerinin savaşmadan Musul ve Kerkük gibi tarihi şehirleri terk ettiği DEAŞ, böylece projeye uygun olarak ABD’nin bölgeye yapacağı askeri operasyonların da zeminini hazırladı. Irak’ta Sincar, Suriye’de Kobani, Tel Rıfat, Afrin’de görüldüğü gibi önce DEAŞ’ın işgal ettiği bölgelere sonra ABD askeri ve onun kara gücü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD girdi. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları olmasa, İran sınırından başlayın Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e açılan ‘Terör devleti koridoru’, ABD, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG işbirliği ile hayata geçmiş olacaktı. Önce El Kaide olarak Afganistan, sonra DEAŞ olarak Suriye ve Irak’ta kullanılan ‘binlerce proje terörist’ ABD tarafından Rakka’dan ‘bir sonraki projede kullanılmak üzere’ güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sözde İslami devlet kurmayı hedeflediğini söyleyen DEAŞ, bulundukları bölgedeki Müslümanları katletmekten ve bu bölgelerin işgaline zemin hazırlamaktan başka bir işe yaramadığı görüldü.

FETÖ HALKI BOMBALADI

FETÖ de, sözde ‘İslamın güler yüzü’ olarak kendini takdim ederek hem İslamiyet’in sulandırılmasına hem de İzmir’deki Rahip Andrew Craig Brunson olayında olduğu gibi Türkiye’de bile Hıristiyanlığın yaygınlaşması için faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Yıllarca hoşgörü, diyalog adıyla çalışma yapan FETÖ, kendisini büyüten güçlere borcunu ödercesine 15 Temmuz 2016’da halkın üzerine bomba yağdırdı.

KÜRTLERE ÖLÜM VE GÖZYAŞI