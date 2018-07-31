İşgalci İsrail polisi bizi yıldıramayacak

Başkan Erdoğan’ın çağrısından sonra Türkiye’den Kudüs’e artarak başlayan destek ziyaretlerini durdurmak isteyen İsrail’in her türlü zorluğu çıkartıyor. Türk vatandaşı Ebru Özkan’ı asılsız suçlamalarla tutuklayan İsrail polisi şimdi de 93 Türk’ü Tel Aviv’den geri çevirdi. İstanbul’a dönen turistler, İsrail’in amacının kendilerini yıldırmak olduğunu belirterek “Kesinlikle bu yapılanlar bizi yıldırmayacak. Bizim ilk gidişimizdi ama son gidişimiz olmayacak” dedi. Özel seyahat acentesiyle Kudüs’e ziyarete giden toplam 93 Türk vatandaşının 72’sinin İsrail’e giriş izni verilmedi. Ülkeye alınmayan yolculardan 19’u önceki akşam saatlerinde İstanbul›a dönmüştü. Kalan 53 kişi ise önceki gece sabah saatlerinde İstanbul›a ulaştı. Kudüs yolundan geri çevrilen yolculardan yüksek lisans öğrencisi Hümeyra Hacıibrahimoğlu (23), pasaportlarının 1-2 dakikada kontrol bile edilmeden toplandığını söyledi. Saatlerce aç susuz bekletildiklerini, sözlü tacize uğradıklarını anlatan bu psikolojik olarak yıpratmaya çalıştıklarını söyledi.

SON GİDİŞİMİZ OLMAYACAK

Kudüs’e ziyaret amacıyla, Mescid-i Aksa’yı görmek için gittiklerinin altını çizen Hacıibrahimoğlu, şöyle konuştu: “Kesinlikle bu yapılanlar bizi yıldırmayacak. Bizim ilk gidişimizdi ama son gidişimiz olmayacak. Tur rehberimiz gelip ‘Size vize çıkmadığını söylüyorlar, sizi deport ettiler’ dediğinde hepimizden şu tepki geldi, ‘Biz paralarımızı geri istemiyoruz, kesinlikle geri vermeyin, en kısa zamanda bizi buraya tekrar geri getirin. Çünkü biz burayı ziyaret etmek istiyoruz ve görmeden geri dönmek istemiyoruz’. Bunu söyledik. Bütün arkadaşlarımın bu hassasiyette olması çok güzel. Oralara gidilmeli, görülmeli. Kesinlikle bu insanları yıldırmamalı, korkutmamalı onların yapmak istediği şey de zaten bu, bizi korkutmak, sindirmek, üzmek. Biz orada çok dik durduk, üzülmedik, ağlamadık. Türkiye’ye yakışır bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum, ne gidecek grupları zor durumda bırakacak ne de Filistinli kardeşlerimizi zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmadık. Hiçbir provakatif harekette bulunmadık.”

FİLİSTİN’E GİTMEYİ ARTIRMALIYIZ

Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahsen Eflatun (24) sorunun şirkette olmadığını aktararak, vizelerinin olduğunu belirtti. Orada kötü bir muameleyle karşılaştıklarını kaydeden Eflatun, şunları anlattı: “Bize, ‘Vizeniz yok ve parmak izinizi, fotoğraflarınızı çekeceğiz’ dediler. Gün boyu parmak izimizi ve fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra yeşil pasaportlu olanların vizesinin olduğunu söylediler ve geri kalanının vizesinin çıkamadığını, daha doğrusu var olan vizesinin iptal olduğunu söylediler. Söyledikleri şeyler birbiriyle çok çelişti ama bu tarz şeyler yıldırma politikası, bunlar İsrail’in daha önce de yaptığı şeyler.”

“Filistin’e gitmeyi arttırmalıyız” diyen Eflatun, İsrail polisinin tur rehberlerini de kendilerinden kasıtlı olarak ayırdıklarını söyledi. Eflatun, psikolojik baskılara maruz kaldıklarını ifade etti. Doğru düzgün bir açıklama yapılmadığı için de gerildiklerini vurgulayan Ahsen Eflatun, kendilerine bu süreçte Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin ve THY’nin çok büyük destek olduğunu belirtti.

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