İşgalci İsrail polisi bizi yıldıramayacak
Türklerin Kudüs’e sahip çıkmasından rahatsız olan terör devleti İsrail, yıldırma politikalarını artırıyor. Türk vatandaşlarına her türlü zorluğu çıkaran İsrail, şimdi de 72 kişiyi sınır kapısından geri çevirdi. Yolcular “Kesinlikle bizi yıldırmayacaklar. Bizim ilk gidişimizdi ama son gidişimiz olmayacak” dediler.
Başkan Erdoğan’ın çağrısından sonra Türkiye’den Kudüs’e artarak başlayan destek ziyaretlerini durdurmak isteyen İsrail’in her türlü zorluğu çıkartıyor. Türk vatandaşı Ebru Özkan’ı asılsız suçlamalarla tutuklayan İsrail polisi şimdi de 93 Türk’ü Tel Aviv’den geri çevirdi. İstanbul’a dönen turistler, İsrail’in amacının kendilerini yıldırmak olduğunu belirterek “Kesinlikle bu yapılanlar bizi yıldırmayacak. Bizim ilk gidişimizdi ama son gidişimiz olmayacak” dedi. Özel seyahat acentesiyle Kudüs’e ziyarete giden toplam 93 Türk vatandaşının 72’sinin İsrail’e giriş izni verilmedi. Ülkeye alınmayan yolculardan 19’u önceki akşam saatlerinde İstanbul›a dönmüştü. Kalan 53 kişi ise önceki gece sabah saatlerinde İstanbul›a ulaştı. Kudüs yolundan geri çevrilen yolculardan yüksek lisans öğrencisi Hümeyra Hacıibrahimoğlu (23), pasaportlarının 1-2 dakikada kontrol bile edilmeden toplandığını söyledi. Saatlerce aç susuz bekletildiklerini, sözlü tacize uğradıklarını anlatan bu psikolojik olarak yıpratmaya çalıştıklarını söyledi.
SON GİDİŞİMİZ OLMAYACAK
Kudüs’e ziyaret amacıyla, Mescid-i Aksa’yı görmek için gittiklerinin altını çizen Hacıibrahimoğlu, şöyle konuştu: “Kesinlikle bu yapılanlar bizi yıldırmayacak. Bizim ilk gidişimizdi ama son gidişimiz olmayacak. Tur rehberimiz gelip ‘Size vize çıkmadığını söylüyorlar, sizi deport ettiler’ dediğinde hepimizden şu tepki geldi, ‘Biz paralarımızı geri istemiyoruz, kesinlikle geri vermeyin, en kısa zamanda bizi buraya tekrar geri getirin. Çünkü biz burayı ziyaret etmek istiyoruz ve görmeden geri dönmek istemiyoruz’. Bunu söyledik. Bütün arkadaşlarımın bu hassasiyette olması çok güzel. Oralara gidilmeli, görülmeli. Kesinlikle bu insanları yıldırmamalı, korkutmamalı onların yapmak istediği şey de zaten bu, bizi korkutmak, sindirmek, üzmek. Biz orada çok dik durduk, üzülmedik, ağlamadık. Türkiye’ye yakışır bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum, ne gidecek grupları zor durumda bırakacak ne de Filistinli kardeşlerimizi zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmadık. Hiçbir provakatif harekette bulunmadık.”
FİLİSTİN’E GİTMEYİ ARTIRMALIYIZ
Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahsen Eflatun (24) sorunun şirkette olmadığını aktararak, vizelerinin olduğunu belirtti. Orada kötü bir muameleyle karşılaştıklarını kaydeden Eflatun, şunları anlattı: “Bize, ‘Vizeniz yok ve parmak izinizi, fotoğraflarınızı çekeceğiz’ dediler. Gün boyu parmak izimizi ve fotoğraflarımızı çektiler. Daha sonra yeşil pasaportlu olanların vizesinin olduğunu söylediler ve geri kalanının vizesinin çıkamadığını, daha doğrusu var olan vizesinin iptal olduğunu söylediler. Söyledikleri şeyler birbiriyle çok çelişti ama bu tarz şeyler yıldırma politikası, bunlar İsrail’in daha önce de yaptığı şeyler.”
“Filistin’e gitmeyi arttırmalıyız” diyen Eflatun, İsrail polisinin tur rehberlerini de kendilerinden kasıtlı olarak ayırdıklarını söyledi. Eflatun, psikolojik baskılara maruz kaldıklarını ifade etti. Doğru düzgün bir açıklama yapılmadığı için de gerildiklerini vurgulayan Ahsen Eflatun, kendilerine bu süreçte Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin ve THY’nin çok büyük destek olduğunu belirtti.
İsrail zindanlarında 291 çocuk daha var
İsrail önceki gün ‘Filistinli cesur kız’ Ahed et-Temimi ve annesini serbest bırakmak zorunda kalmıştı.
İsrail'in 8 ay cezaevinde tuttuğu ‘Cesur kız’ Ahed et-Temimi, özgünlüğüne özgürlüğüne kavuşurken, İsrail zindanlarında 291 Filistin çocuğun tutulduğu bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, “İsrail hapishanelerinde halen 291’i çocuk yaklaşık 5 bin 900 Filistinli tutuklu bulunuyor” dedi. İsrail hapishanelerindeki tüm tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Aşravi, İsrail’in, Filistinli tutukluların haklarını ihlal etmeye devam ettiğini, uluslararası toplumun da bu tür yasadışı ve insanlık dışı muamelelere göz yumduğunu vurguladı. Temimi ile Filistinli tutukluların başına gelenlerin işgal güçlerinin korkak tabiatını yansıttığını belirten Aşravi, Temimi ailesinin, direniş, onur ve gururun simgesi haline geldiğini kaydetti.
KUDÜS İHMAL EDİLMEMELİ
Konya’da tıp eğitimi alan Nihan Temel (20) Kudüs’ün ihmal edildiği için bu olaylarını yaşandığına dikkati çekerek, şu çağrıyı yaptı:
“İsrail şu anda bu kadar hak hukuk tanımadan bu muameleyi gösterebilmesinin sebebi bu. Daha fazla da ihmal edersek, daha fazlasını yaşayacağız. O yüzden artık Kudüs’ü ihmal etmememiz gerekiyor. Orada sıkıntı var diyerek Kudüs’e gitmeyi engellememek, tam tersine onların yıldırma politikalarına uymayarak daha çok gitme talebinde bulunmamız gerekiyor.”
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