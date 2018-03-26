İşgalin prangaları kırılıyor

HALE KAPLAN ÖZ KUDÜS

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen “2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)” sona erdi. Yaklaşık 10 ülkeden 700’e yakın akademisyen ve siyasetçi katıldı. Program sonunda, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite ile Kudüs Üniversitesi arasında, iş birliğini geliştirme, akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak doktora programları, yaz kampları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi alanlarda birçok mutabakat zaptı imzalandı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, “Türkiye, bugün şeref dolu asaletini ve hamurunun kalitesini, Filistin davasının yanında durarak ve Kudüs’ü himaye ederek ortaya koymuştur. Aynı zamanda irade ve işgale karşı mücadele ortağıyız. Daha önce benzeri görülmemiş bu destekten dolayı Türkiye halkına, hükümetine ve liderine (Cumhurbaşkanı Erdoğan) şükranlarımı sunmama müsaade buyurunuz lütfen. Çünkü bugün Türkiye gerçekten tarihine sahip çıkmıştır ve Filistin halkının, Filistinli annelerin, esirlerin, şehitlerin ve yaralıların ahlarına kulak vermiştir” Saydam, bu tür ziyaret ve kongreleri, “işgal gücünün vurmaya çalıştığı prangaları kırmak” olarak kabul ettiklerini dile getirdi.