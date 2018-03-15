İşimiz bitmeden çıkmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de düzenlene “Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte o mesajlar.

-DAMARLARIMIZ KESİLDİ:Dilimizin siyasi tartışmaların tarafı haline getirilmiş olmasını yakın tarihte yaşadığımız en ciddi sıkıntılardan biri olarak görüyorum. Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya hatta kopartılmaya çalışılmıştır. Yani bizim aslında damarlarımız kesilmiştir. Tarihten olan bağımız o damarlar kesilmiştir. Zaten bir milletin siz dil noktasında bu damarını kestiğiniz anda dedesiyle arasındaki bağı koparmış olursunuz.

-CİNNET DÖNEMİ: Bugün genç bir kardeşimizin Fuzuli, Baki, Şeyh Galib bir yana Mehmet Akif’i, Ömer Seyfettin’i ve Ahmet Haşim’i dahi anlayamıyor olması bu dönemde suikastın sonucudur. Dilimizin zenginliğini kendi elimizle yok etmeye çalıştığımız bu cinnet dönemini artık geride bıraktığımıza inanıyorum. Osmanlı Türkçesinin okullarda öğretilmesini de önemli bir adım olarak görüyorum.

l BOZULMA SÜRECİ: Maalesef Türkçemizde internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada genç nesilleri tesiri altına alan yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. Bu konuda herkese düşen önemli görevler var.

-YABANCI KELİMELİ TABELALAR:Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık tahammül sınırlarını aşan bir boyuta ulaşmıştır. Türkçe dışında tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu isimlerin değiştirilmesini bugün bu vesileyle tavsiye ediyorum.

- 3525 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ:Salona girerken sordum, şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne oldu? 3525. Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek. Az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir.

- AP’YE YANIT:Avrupa Parlamentosu’nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek.

- EY AVRUPA:Türkiye’de 3.5 milyon Suriyeli misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da kalkıp şimdi bunu söylüyorsun. Türkiye’ye Avrupa Parlamentosu’nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur. Bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar.

2023 HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

- YEPYENİ BİR DÖNEM:15 Temmuz’la ve sınır ötesi harekatlarımızla büyüyen, olgunlaşan bir nesle teslim edeceğimiz 2053, 2071 vizyonumuzun başarıya ulaşacağının gönül huzuru içindeyiz. Türkiye’yi 2023 hedeflerinin eşiğine kadar getirdik. 2023 hedeflerine de ulaşacağız ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir dönem açacağız.

İNLERİNE GİRİLDİ

- PARÇALAYAMAYACAKLAR:Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Bizde bölücülük olamaz. Bir zamanlar, bizim bütün topraklarımız, Osmanlı 18 milyon kilometrekareydi. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Sizlerden beklentimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet.

- HAKKARİ’DE DARBE: PKK, PYD ve YPG’nin, Cudi’de, Gabar’da, Kandil’de, Tendürek’de inlerine girildi. Bugün (dün) Hakkari’de 10 terörist etkisiz hale getirildi.

VARNA’YA GİDİYOR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne katılmak için Varna’ya gidecek.

Yılın devlet adamı Erdoğan

- KKTC Tüketiciler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Yılın Devlet Adamı ve İnsan Hakları Onursal Ödülü”ne layık gördü. Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, ödülü Erdoğan’a ulaştırması için Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a takdim etti.