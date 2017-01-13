AK Partili vekil Muhammed Balta'yı kim ısırdı tartışmaları Bahçeli'yi güldürdü

'Şaka mı yoksa aklınızı mı yitirdiniz?'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, SDG’nin “PKK ile ilişkimiz yok” açıklamasını Twitter’dan paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi?” sözleriyle ABD’ye tepki gösterdi.