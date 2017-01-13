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AK Partili vekil Muhammed Balta'yı kim ısırdı tartışmaları Bahçeli'yi güldürdü

MHP lideri Bahçeli Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın bacağını kimin ısırdığı tartışılırken ağzını kapatarak gülmesi dikkat çekti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın bacağını kimin ısırdığı tartışılırken güldüğü kameralara yansıdı. 

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Vekilin bacağını ısıran ismin CHP’li Eren Erdem olduğunun iddia edilmesi üzerine Erdem söz istedi ve tartışma çıktı.

Tartışmayı Bahçeli’nin gülerek izlediği görüldü.

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