İslam dünyasından Türkiye için dua yağıyor

İslam alemi bu Kurban Bayramı’nı adeta Türkiye’yle dayanışmaya ayırdı. Dünyada nerede bir mazlum İslam topluluğu varsa orada Türk yardım görevlilerinin yer aldığına dikkat çeken kanaat önderleri, bu bayram namazında Mekke’den Mescid-i Aksa’ya kadar her yerde ABD’nin ekonomik saldırısına karşı Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiklerini söyledi.

YARDIM VE DAYANIŞMA

Atlas Okyanusu kıyısındaki Fas’tan, Kızıldeniz’deki Yemen’e, Avrupa’daki Bosna’dan Afrika’daki Sudan’a, Akdeniz’de Filistin’den Pasifik’teki Bangladeş’e uzanan coğrafyadaki yaşayan yaklaşık 2 milyar Müslüman nüfusu, Kurban Bayramı’nın birinci gününü dualarla, yardım ve dayanışma içinde geçirdi. Müslümanlar için bu bayramın özel bir gündem maddesi vardı, ABD tarafından Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırı... Başta Arakan, Suriye, Irak, Somali, Etiyopya, Çeçenistan, Afganistan, Afganistan, Libya, Yemen’de yıllardır bitmeyen savaş, terör, darbeler, kıtlık nedeniyle yüz binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Müslüman kanaat önderleri, nerede bir mazlum halk varsa Türkiye’nin hem resmi hem de özel yardım kuruluşlarının orada olduğuna dikkat çekerek, kendilerinin de dualarıyla ve ellerindeki paraları TL’ye çevirerek Türkiye’ye destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

MÜSLÜMANLAR YALNIZ KALIR

ABD’nin ekonomik darbe girişiminin tüm Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandığını kaydeden Suriyeli kanaat önderi İbrahim Yeso, “Suriye’deki Arap, Türkmen, Kürt herkes yürekten Türkiye için dua ediyoruz. Türk lirasını desteklemek için elimizdeki parayı TL’ye çeviriyoruz. Suriye’deki Müslümanlara gerçekten destek veren İslam ülkesi Türkiye oldu, Türkiye düşerse Müslümanların yardımsız kalacağını biliyoruz” diye konuştu. Iraklı yazar Halid El Tai “Türkiye ekonomik saldırı altında ve biz Müslümanlar Türkiye için dua ediyoruz” dedi.

MÜSLÜMANLAR PARALARINI TL’YE ÇEVİRİYOR

LİRA DAYANIŞMASI