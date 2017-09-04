İslamofobik saldırıların arkası kesilmiyor

Hollanda’da aşırı sağcı “ID Verzet” Hareketi mensubu bir grup, başkent Amsterdam’da İslami eğitim veren liseye İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu pankart astı. Eylemi üstlenen ID Verzet, Amsterdam İslam Eğitim Vakfının (AİEV) açtığı Cornelius Haga Lisesi’ne astığı pankartı ve sanki bir marifetmiş gibi eylemcilerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Cornelius Haga Lisesi’nin Müdürü Soner Atasoy, “Eylemciler öğrencilere ve öğretmenlere ‘Siz teröristsiniz’ diye bağırdılar. Biz kendimiz müdahale etmek yerine durumu hemen polise bildirdik” dedi. Okul müdürü, polisin müdahalesine rağmen çatıdan inmek istemeyen eylemcilerin, bir süre sonra itfaiye merdiveni ile çatıdan indirilerek gözaltına alındığını belirtti. ID Verzet Hareketi mensubu bir grup, iki gün önce de Venlo kentinde yapımı süren Tevhid Camisi’nin çatısı ve minaresine çıkarak benzer ifadelerin bulunduğu yazı asmıştı. Irkçı PEGIDA Hareketi mensubu bir grup da bir süre önce, Veghel kentindeki Selimiye Camisi inşaat alanına, daha sonra Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokulun giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu döviz asmıştı.