İslamofobi’nin nedeni ırkçılık

Fransa’daki Notre Dame Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü Profesörü İbrahim Musa, Batı’da İslamofobi vakalarının artış göstermesinin arkasında beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı anlayışın olduğunu ifade etti. Musa, “Bugün dünyada var olan ırkçılık sorununa dikkat çekilmesi gerekiyor. Bu, ABD’deki aşırlıkçı, beyaz Hristiyan milliyetçiliğe benzer tonlar taşıyan bir tür etno-milliyetçilik olarak kendini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZERKLİKLER ENGELLENİYOR

İngiltere’nin Leeds Üniversitesinde toplumsal teori ve sömürge sonrası düşünce konularında çalışan Selman Seyyid de Avrupa’nın son dönemde daha kutuplaştırıcı bir iklime girdiğine dikkati çekti. “Neo-conlar İslamofobinin ana taşıyıcıları. Bu yolla dünya genelinde ırkçılığı canlandırmaya çalışıyorlar” ifadesini kullanan Seyyid, “İslamofobi Müslümanların, Müslüman olarak özerkliklerini engellemeyi amaçlıyor” dedi. İslamofobik saldırılarla ilgili Seyyid, “Bu saldırılar, Müslümanları siyaseten daha duyarlı olmaya, sivil haklar için daha aktif mücadele etmeye ve Müslüman olmanın, çevrelerindeki dünyaya daha ilgili olmayı gerektirdiğini anlamaya zorluyor” ifadesini kullandı.

AKIL DIŞI NEFRET!

Güney Afrika’daki Cape Town Üniversitesinden Abdülkadir Tayyub da İslamofobiyi “yersiz bir korku” olarak niteledi. “İslamofobi tanımı gereği yersiz bir korku, bir şeye karşı duyulan akıldışı nefret anlamına gelir” açıklamasında bulunan Tayyub, İslamofobinin son dönemdeki artışında, aşırılıkçılığa karşı korkuların etkili olduğunu kaydetti. Tayyub, Batılıların bu korkuyu tüm Müslümanlar için taşıdığını ve bunun aslında korkunun ne kadar yersiz olduğunun kanıtı olduğunu belirterek, “Çoğu insan (aşırılıkçıların yol açtığı) çatışmalardaki karmaşıklığı anlamıyor. Bunları dini çatışma gibi görerek, İslamofobi alevini körüklüyor” ifadesini kullandı.