İsrail’den PKK itirafı Bize hizmet ediyor
İsrail, PKK’nın maşaları olduğunu açık ve net ifadelerle itiraf etti. İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, “PKK bizim için terör örgütü değil, bize hizmet ediyor’’dedi.
Türkiye’de 50 bin dolayında vatandaşımızın öldürülmesinde pay sahibi olan terör örgütü PKK ile İsrail arasındaki ilişkiye dair çok çarpıcı itiraflar geldi. İsrail Savunma Güçleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, geçtiğimiz günlerde ABD’de katılıdığı bir programda PKK ile ilgili açıklamlarda bulundu. İsrailli General Golan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’ndeki konuşmasında, PKK’yı terör örgütü olarak görmediklerini söylerek şöyle konuştu: ‘’PKK bizim için terör organizasyonu değil, tam tersine İsrail’in dış politikasına hizmet ediyorlar.’’Yair Golan, Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de yapılacak referandum ile ilgili de, “Tüm Kürtlerin katılımıyla Büyük Kürdistan kurulmalıdır” açıklamasında bulundu.
MENFAATİMİZ VAR
İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked de, Amerika’nın Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak olan bağımsızlık referandumu desteklemesi gerektiğini söyledi. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’da yer alan habere göre; Ayelet Şaked, katıldığı bir konferansta, İsrail’in Irak Kürtleri’nin bağımsızlığını desteklediğini yineledi. Şaked, ‘İsrail ile batı ülkelerinin Kürdistan Devleti’nin kurulmasında menfaati olduğunu’ belirtti. İsrail Adalet Bakanı, “Amerika’nın, Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak olan referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi.
‘EVET’İ DESTEKLEYELİM
Ayelet Şaked, daha önce yaptığı açıklamada ise, ülkesinin Ortadoğu’da bağımsız “Kürt Devleti” kurulmasına destek vermesini istemişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da, ABD’li kongre üyeleriyle daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kürtlerin devlet sahibi olması gerektiğini ifade etmişti.
‘İSRAİL BİZİ KORUR’
IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Danışmanı Muhammed Salih Cuma ise, İsrail’e olan güvenlerini şöyle anlattı: ‘‘Başkan Barzani bugün isterse, İsrail hemen ordusunu gönderir ve İran’a karşı konumlandırır. Suudi Arabistan da gelir Erbil ile İran sınırındaki Haci Umeran ve Çoman’da üs kurar.’’
BAĞDAT REDDETTİ
Irak’ın doğusundaki Diyala İli Meclis üyesi Sacid Anbagi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de kentte yapacağı referandumun “selametle geçmeyeceği” uyarısında bulundu. Anbagi, “IKBY Başkanlık süresi dolmuş Mesut Barzani ve partisi, bağımsızlık referandumunu Diyala ve Peşmerge’nin kontrol ettiği diğer bölgelere zor ve baskıyla empoze etmeye çalışıyor” dedi. “Kürtlerin Diyala’da referandum ısrarı ve bunu gerçekleştirmesi selametle geçmeyecek” diyen Anbagi, il meclisinin de buna karşı karar alacağını dile getirdi. Anbagi, referandum karşıtı gösterilerin de devam edeceğini sözlerine ekledi. Öte yandan Irak meclisi, dünkü oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi›nin (IKBY) 25 Eylül›de gerçekleştireceği ‘bağımsızlık referandumunu’ reddetti. Şii Ulusal Koalisyonu milletvekillerinden Ali Safi, “Meclis, Irak Kürdistan referandumunu oy çokluğuyla reddetti” dedi. 328 sandalyeli mecliste oturuma 168 milletvekili katıldı.
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