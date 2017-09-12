İsrail’den PKK itirafı Bize hizmet ediyor

Türkiye’de 50 bin dolayında vatandaşımızın öldürülmesinde pay sahibi olan terör örgütü PKK ile İsrail arasındaki ilişkiye dair çok çarpıcı itiraflar geldi. İsrail Savunma Güçleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, geçtiğimiz günlerde ABD’de katılıdığı bir programda PKK ile ilgili açıklamlarda bulundu. İsrailli General Golan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’ndeki konuşmasında, PKK’yı terör örgütü olarak görmediklerini söylerek şöyle konuştu: ‘’PKK bizim için terör organizasyonu değil, tam tersine İsrail’in dış politikasına hizmet ediyorlar.’’Yair Golan, Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de yapılacak referandum ile ilgili de, “Tüm Kürtlerin katılımıyla Büyük Kürdistan kurulmalıdır” açıklamasında bulundu.

MENFAATİMİZ VAR

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked de, Amerika’nın Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak olan bağımsızlık referandumu desteklemesi gerektiğini söyledi. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’da yer alan habere göre; Ayelet Şaked, katıldığı bir konferansta, İsrail’in Irak Kürtleri’nin bağımsızlığını desteklediğini yineledi. Şaked, ‘İsrail ile batı ülkelerinin Kürdistan Devleti’nin kurulmasında menfaati olduğunu’ belirtti. İsrail Adalet Bakanı, “Amerika’nın, Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak olan referandumu destekleme zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi.

‘EVET’İ DESTEKLEYELİM

Ayelet Şaked, daha önce yaptığı açıklamada ise, ülkesinin Ortadoğu’da bağımsız “Kürt Devleti” kurulmasına destek vermesini istemişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da, ABD’li kongre üyeleriyle daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde, Kürtlerin devlet sahibi olması gerektiğini ifade etmişti.

‘İSRAİL BİZİ KORUR’

IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Danışmanı Muhammed Salih Cuma ise, İsrail’e olan güvenlerini şöyle anlattı: ‘‘Başkan Barzani bugün isterse, İsrail hemen ordusunu gönderir ve İran’a karşı konumlandırır. Suudi Arabistan da gelir Erbil ile İran sınırındaki Haci Umeran ve Çoman’da üs kurar.’’

BAĞDAT REDDETTİ