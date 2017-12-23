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İsrail'i CHP tanıdı

Başbakan Yardımcısı Bekir bozdağ bütçe görüşmeleri sonrası CHP’nin İsrail’i tanıyan hükümet olduğunu belirtti.

  • İHA
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Bozdağ, bütçenin tümü üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada "Şimdi bir gerçek var, ben net söyledim, İsrail'in bağımsız, egemen bir devlet olarak tanınması ne zaman oldu? 1949'da olmadı mı? Yalansa "yalan" deyin. Peki, o zaman kimdi hükümet? Cumhuriyet Halk Partisiydi. Ne oldu Mavi Marmara gemisi olayı olduktan sonra? Türkiye'den özür dilendi mi? Dilendi. Tazminat kabul edildi ve ambargonun hafifletilmesi de kabul edildi. Bir yandan tanıyan, bir yandan da özür dileten tazminat ödettiren bir hükümet. İkisi kıyas kabul edilmez” dedi.
 
CHP’ye Boraltan Köprüsü hatırlatması
 
Bozdağ, CHP’ye Boraltan Köprüsü olayını hatırlatarak, “Bu meşhur Boraltan Köprüsü'nü bu salonda olan herkes benden daha iyi bilir. Azeri kardeşlerimizi, 'Bizi iade etmeyin, öldürecekseniz siz öldürün, bunlar bizi öldürmesin' diye yalvardıklarında onları iade eden, köprüyü geçer geçmez öldürten hükümet bizim hükümetimiz değil. Kimdir onlar?“ şeklinde konuştu. 

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