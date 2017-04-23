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İşte Batı’nın alçak yüzü

Fransız siyaset bilimci Defarges, “Referandumdan Evet çıktı. Türkiye’de ya iç savaş çıkmalı ya da Erdoğan öldürülmeli” dedi. Avrupalı siyasetçiler bu küstah ifadeye sessiz kaldı.

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Türkiye’nin önünü kesmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devre dışı bırakmak isteyen Avrupa, küstahlıkta sınır tanımıyor.  Referandum döneminde İsviçre’de açılan ve Erdoğan’ı hedef gösteren ‘silahlı’ pankartın ardından Avrupa’da bir skandal daha yaşandı. Fransa’da dün bir televizyon programına katılan sözde siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, ‘Erdoğan öldürülmeli’ dedi. Skandal ifadeler büyük tepki çekti.

SKANDAL SÖZLER

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan  “Dünyada 7 Gün” isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin mümkün olmayacağını, üyelikle ilgili bir anlaşma imzalansa bile 27 üye ülkeden her birinin bunu onaylaması gerektiğini söyledi.   

Defarges, Türkiye’deki halk oylaması hakkında da referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etti. Türkiye’de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, “O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor” dedi. Sunucunun “Bir cinayeti meşru gösteremezsiniz” şeklindeki itirazına Defarges, bu yöntemin ve tartışmalarının yüzyıllardan beri sürdüğünü, büyük dinlerde bile bu yönde tartışmaların yaşandığını savundu.  

TÜRKLERDEN SUÇ DUYURUSU

Programın ardından Defarges’e ve BFM Business kanalına tepki gösteren vatandaşlar, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirdi. Erdoğan’a yönelik bu sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları  suç duyurusu yapacak. Defarges tepkiler üzerine özür diledi.

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