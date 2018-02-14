İşte Batı’nın sivilleri
İHA’lar ABD ve Avrupa ülkelerinden Afrin harekatı için yapılan ‘Sivil kayıplardan endişeliyiz’ açıklamalarını boşa çıkaracak görüntüler geldi. Sivil giyimli teröristler sokak aralarından Türkiye’ye top atışı yaparken belirlendi. Teröristler saklandıkları karargahta nokta atışıyla havaya uçuruldu.
HATAY’A KİLİS’E ROKET YAĞDIRAN TERÖRİSTLER NOKTA ATIŞIYLA İMHA EDİLDİ
EYTİN Dalı Harekatı’nda Afrin Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye’ye yapılan saldırıların failleri insansız hava araçlarıyla (İHA) görüntülendi. Sivil giyimli PYD/PKK teröristlerinin sokak aralarından Hatay, Reyhanlı ve Kilis’te bugüne kadar 7 sivilin şehit olduğu 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri tek tek belirlendi. Hainler, saklandıkları yerde imha edildi.
Afrin’in batısındaki Cinderes’in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor. Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra PYD/PKK’ya ait örgüt karargahına ulaşıyor.
7 SİVİL ŞEHİT VERDİK
Örgüt karargahında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor. Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA’ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları. İHA’lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor. Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra 21 Ocak’tan bu yana Hatay ve Kilis’te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2’si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.
Cesetlerine bile tuzak kurmuşlar
Terör örgütü PYD/PKK’nın köylere kurduğu bombalı tuzaklar tek tek imha ediliyor. 5 Şubat’ta terör örgütünden temizlenen Dikmetaş Köyü’nde uzman ekipler, mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. ÖSO komutanlarından Ebu Ahmet Şami “Köyden kaçan teröristler, halkın geçim kaynağı zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar” dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK’NIN KATLETTİĞİ HAYATLAR
PYD/PKK’nın 21 Ocak’tan bu yana Hatay ve Kilis’e düzenlediği roketli ve havanlı terör saldırılar. 2’si Suriyeli 7 sivili hayattan kopardı.
FATMA AVLAR:
Teröristler tarafından Afrin’den atılan roket Reyhanlı’da bir eve düştü. Saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetti. Avlar’ın öğretmen olmayı hayal ettiği öğrenildi.
NADİR EL FARES:
22 Ocak’ta Reyhanlı’ya düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TARIK TABBAK:
24 Ocak’ta Kilis’te Çalık Camisi’ne gerçekleştirilen roketli saldırıda biri Suriyeli 2 kişi yaşamını yitirdi.
MUZAFFER AYDEMİR:
Teröristlerin saldırısı sonrası roketin isabet ettiği camide, Suriye uyruklu 27 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir yaşamını yitirdi.
ŞAHİN ELİTAŞ:
Kırıkhan’a 22 Ocak’ta düzenlenen havan saldısında evli ve 2 çocuk babası TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş hayatını kaybetti.
AHMET ŞANVERDİ:
2 Şubat’ta Reyhanlı’ya düzenlenen saldırıda 7 çocuk babası 68 yaşındaki Ahmet Şanverdi hayatını kaybetti. Saldırıda Şanveri’nin ekmek teknesi bakkal dükkanı da zarar görerek kullanılmaz hale geldi.
RIFAT SİNİRLİ:
Reyhanlı’ya yapılan bir diğer saldırıda 8 çocuk babası 58 yaşındaki Rıfat Sinirli, hayatını kaybetti.
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