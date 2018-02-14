İşte Batı’nın sivilleri

HATAY’A KİLİS’E ROKET YAĞDIRAN TERÖRİSTLER NOKTA ATIŞIYLA İMHA EDİLDİ

EYTİN Dalı Harekatı’nda Afrin Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye’ye yapılan saldırıların failleri insansız hava araçlarıyla (İHA) görüntülendi. Sivil giyimli PYD/PKK teröristlerinin sokak aralarından Hatay, Reyhanlı ve Kilis’te bugüne kadar 7 sivilin şehit olduğu 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri tek tek belirlendi. Hainler, saklandıkları yerde imha edildi.

Afrin’in batısındaki Cinderes’in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor. Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra PYD/PKK’ya ait örgüt karargahına ulaşıyor.

7 SİVİL ŞEHİT VERDİK

Örgüt karargahında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor. Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA’ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları. İHA’lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor. Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra 21 Ocak’tan bu yana Hatay ve Kilis’te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2’si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

Cesetlerine bile tuzak kurmuşlar