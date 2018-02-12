İşte Bay Kemal’in sessiz kaldığı PKK katliamları

AK PARTİ’DEN, CHP’NİN PYD/PKK SESSİZLİĞİ RAPORU…

Parti, CHP’nin, PYD/PKK konusunda bugüne kadar sergilediği “sessiz” tutumu rapor haline getirdi. Uluslar arası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere insan hakları örgütlerinin raporlarında yer alan, ancak CHP’nin sesini çıkarmadığı vahşet ve katliamlar dikkat çekti.

AK Parti’nin, insan hakları kuruluşlarının raporlarındaki bilgilerden derleyerek hazırlayıp milletvekillerine de gönderdiği raporda, PYD/PKK terörüne karşı CHP’nin ne büyük bir sessizlik içinde yer aldığı tüm detaylarıyla ortaya kondu. Raporda, CHP’nin sesini çıkarmadığı, gözlerini kapadığı olaylar şöyle sıralandı:

- PYD/PKK tarafından 58’i çocuk, 54’ü kadın toplam 316 sivil öldürüldü, 647 kişi alıkonuldu. Bu durum Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) 2017 Raporu’nda da yer aldı.

- Ocak 2016’ya kadar 51 çocuk, 43 kadın en az 407 sivil (16’sı işkence altında) PYD/PKK tarafından öldürüldü. Bu durum Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) 2016 Raporu’nda da yer buldu.

- Uluslararası Af Örgütü’nün Ekim 2015’te görgü tanıklarının ifadeleri, uydu görüntüleri ve uzman gözlemlerine dayanarak yayımladığı “Gidecek Başka Yerimiz Yok” başlıklı raporda; PYD/YPG terör örgütünün işlediği etnik temizlik, sürgün ve yıkım suçları açıkça ortaya konuldu.

- İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Haziran-2014 Raporu’nda PYD/PKK’nın siyaseten rakip gördüklerine yönelik alıkoyma, kaçırma, keyfi tutuklama ve infaz etme gerçeği ile 10’u 15 yaş altında olmak üzere ismi bilinen 59 çocuğu zorla silah altına alıp, savaştırdığına vurgu yapıldı.

- Süryani, Arap ve Kürt çocuklarının sokakta veya evlerden kaçırılarak, alıkonarak zorla PYD/PKK bünyesinde savaştırıldığı ortaya çıktı.

- Suriye’nin kuzeyinde savaş öncesi 12 Kürt grup varken şimdi sadece PYD/PKK yapılanmasının varlık gösterdiği belirlendi.

- Rejim ve PYD/PKK baskısından dolayı bölgeden 350 bin Kürt Türkiye’ye sığınmış ve halen Türkiye’de yaşamaktayken CHP bu zulme sessiz kaldı. Üstelik ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi hedef alan açıklamalarda bulundu.

- İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporuna göre terör örgütünün polis teşkilatı olarak adlandırdığı “Asayiş” tarafından Hannah Hamdoş, Raşwan Ataş gibi isimleri bilinenlerle isimleri öğrenilemeyen birçok insan öldürüldü.

- Suriye İnsan Hakları Örgütü’nün (SNHR) 2016 Raporu’nda 2011-2016 yılları arasında 42 kadının PYD/PKK’lı teröristlerce öldürüldüğü, Ocak 2014-Ekim 2015 arasında Haseke, Kamışlı, Afrin gibi bölgelerde “zorunlu askerlik” adı altında 88 kadının PYD/PKK tarafından alıkoyulduğu, Haytham İsa isimli bebeğin, 23 Mayıs 2015’te henüz 3 yaşındayken Ebu el Şakhat kasabasında yine PYD/PKK’lı keskin nişancılar tarafından vurularak katledildiği yer aldı.

- Afrin’in Bilal Ağa köyünde iki kişinin terör örgütü PKK/PYD tarafından aç bırakılıp darp edildiği öğrenildi; ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren askerlerimiz tarafından Türkiye’ye getirildi.

- El Hammam Köyü’nde bir engelli kadın terör örgütü PYD/PKK tarafından ölüme terk edilmiş halde bulundu ve gerekli tedavi ile destek için Türkiye’ye getirildi.

- Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından Ocak 2016’da hazırlanan raporda; PYD/PKK’nın yerleşim yerlerine girerek, buraları yağmaladıkları, Kürt nüfusun olmadığı yerlerde etnik temizlik yaptıkları, evlerin yakılıp yıkıldığı ve insanların göçe zorlandığı vurgulandı.

- Uluslararası Af Örgütü’nün “Gidecek Başka Yerimiz Yok” başlıklı raporda Tel Hamis kırsalında yer alan Arap Köyü Hüseyniye’nin Haziran 2014 ve Haziran 2015 tarihlerindeki durumları uydu fotoğrafları ile karşılaştırmalı olarak ortaya konuldu. 225 binalık köyde bir sene içinde yaşanan yüzde 94 civarındaki yıkım ile sadece 14 binanın ayakta kaldığı tespit edildi.

Ancak, tüm bu raporlarda yer alan bebek katliamı, zorla çocukları terörist yapmak ve halka uygulanan zulümler, CHP tarafından görülmezden gelindi, sessiz kalmak tercih edildi.