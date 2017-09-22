Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinde mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trumparasındaki görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığınca, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın New York'ta bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. İki lider, 25 Eylül 2017 tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı olduklarını ifade ederek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurgulamışlardır."