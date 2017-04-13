İşte ispatı hadi istifa et

CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda darbecilerle irtibat kurduktan sonra tankların çekildiğine yönelik iddialar üzerine, önceki gün ‘Kendisi veya yakınındaki bir danışmanı, korumasının böyle bir görüşme yaptığının ispat edilmesi durumunda istifa edeceğini’ açıkladı. Dün ise Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürünün darbecilerin bulunduğu kontrol noktasına gidip görüşme yaptıktan sonra tankların çekilerek Kılıçdaroğlu’nun geçişini sağladığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun korumalarının FETÖ’cülerle görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda, Kılıçdaroğlu’nda ‘sözünü tutup istifa edecek mi’ sorusu gündeme geldi.



12 DAKİKALIK GÖRÜŞME



Önceki gün CNN Türk televizyonunda Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘15 Temmuz işgal girişimi sırasında, darbecilerin kontrolünde bulunan Atatürk Havalimanı’na uçakla inmesinin ardından darbecilerle yapılan 12 dakikalık görüşme sayesinde darbecilerin tanklarının çekildiği ve kendisinin de bu sayede havalimanından ‘kaçtığı’ yönündeki eleştirileri yanıtladı.Kendisinin hiç bir FETÖ’cü kimseyle telefon görüşmesi yapmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “1 dakika dahi, ya da 1 saniye ya da yarım saniye bile konuştuğumu ispat etsinler. Emin olun bugün siyaseti bırakacağım” dedi. Programı yöneten Çelik’in “Sizin adınıza böyle bir telefon konuşmasını bir yakınınız, danışmanınız, korumanız yapmış olabilir mi?” yönündeki soru üzerine ise Kılıçdaroğlu “Benim adıma, kim olursa...” yanıtı vererek, kendisi veya çevresindeki herhangi birinin Atatürk Havalimanı’nda darbecilerle görüşmesinin tespit edilmesi durumunda hemen istifa edeceğini açıklamış oldu.



FETÖ iLE GÖRÜŞMENiN KANITI



Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü bu iddialı açıklamasının ardından dün Sabah gazetesi “İşte darbecilerle pazarlığın kanıtı” başlıklı manşetiyle, Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü Koray Aslan’ın darbecilerle görüştükten sonra Kılıçdaroğlu için tankların nasıl geri çekildiğinin görüntülerini yayınladı.



DAKİKA DAKİKA KAÇIŞ



Görüntülere göre, ‘Havalimanının çıkışını tankların tuttuğu’

söylenen Kılıçdaroğlu, saat 23.18’de VIP salonuna dönüyor. 23.19’da, Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan ve yanındaki iki kişi Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılarak, tankların oldugğu nizamiyeye giderek darbecilerle görüşüyor.



TANKLAR YOLU AÇTI



Saat 23.27’de, havalimanının çıkışını tutan darbeci tankları geri çekiliyor ve koruma müdürü Aslan Kılıçdaroğlu’nun beklediği VIP salonuna dönüyor. 23.30’da, Tankların geri çekildiği alandan Kılıçdaroğlu ve konvoyu geçiş yaparak havalimanından çıkışı sağlanıyor.







BU KAÇINCI ‘iSTiFA EDERiM’ ÇIKIŞI?



KILIÇDAROĞLU’nun önceki gün ‘ispatlasınlar istifa ederim’ çıkışının ardından dün koruma müdürünün darbecilerle görüşmesinin görüntüleri çıktı. Gözler Kılıçdaroğlu’nun ‘istifa ederim’ sözünü tutup tutmayacağına çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu, daha önce de benzer şekilde ‘İstifa edeceğim’ sözü vermiş ama tutmamıştı. 1 aralık 2010 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’daki yerel TV’lerin hazırladığı bir programda ‘Yüzde 40’ın altında oy alırsa bırakacağını, yüzde 30’un altında oy almasının başarısızlık olacağını’ söylemekle kalmadı, başarısız olursa gideceğini ve başarı ölçüsünün de iktidar olmak olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 7 Haziran seçimlerinde yüzde 24,95 oyda, 1 Kasım da ise yüzde 25,31 oy oranında kaldı.