İşte ittifak pusulasında geçerli sayılacak oylar

AK Parti ve MHP kurmaylarının yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin nihai kararı verdiği görüşmenin ardından yapılan seçim ittifakı düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclis'e sunulan teklifte çarpıcı detaylar da yer aldı. İttifaka giren partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı ve verilen oyların nasıl geçerli sayılacağı da tek tek belirtildi.

İTTİFAK İÇİNDE VURULAN HER EVET GEÇERLİ SAYILACAK

Buna göre; teklifte yer alacak partiler pusulada aynı kutucuk içinde yer alarak üstünde varsa ittifakın adı yoksa da sadece 'ittifak' ibaresi ile belirtilecek. Birden çok isimsiz ittifak olursa YSK kura ile 'ittifak' sırasını belirleyecek. Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası ile dağıtılacak. Ayrıca yalnız ittifak alanı içerisine “EVET” mührünün basıldığı her durumda da, oy pusulalarının geçerli kabul edileceği ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa işaretleneceği hüküm altına alınacak. Böylelikle ittifak içinde yer alan bölüme vurulan 'EVET' mührü geçerli sayılacak.

Seçim ittifakında yer alacak partilere 'ortak oy' düzenlemesi ile her türlü 'EVET' geçerli sayılacak. Seçim ittifakı yapan partiler 2019'da pusulada böyle yer alacak. NOT: Şu anda sadece AK Parti-MHP ittifakı açıklandığı için 'cumhur ittifakı' belirtilmiştir. Partilerin isimleri de YSK'nın belirlediği seçime girebilme yetkisine sahip partilerdir.

Kaynak: Yeni Şafak