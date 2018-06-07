İşte Kılıçdaroğlu'nun 'Millet Bahçesi iddiasını' çürüten görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın taşınmasıyla o arazinin tamamen yeşillendirilerek 'Millet Bahçesi' olacağı müjdesini vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, katıldığı canlı yayın programında projenin CHP'ye ait olduğunu iddia etti.

Hükümeti 'CHP'lilerin telefonlarını dinlemekle' itham eden Kılıçdaroğlu, birçok projenin kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi projesinin de CHP'nin olduğunu belirterek, ''Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia.'' dedi.

İDDİAYI ÇÜRÜTEN GÖRÜNTÜ

Ancak, Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin tüm iddialarını çürütecek bu kayıt, aslında projeyi ilk kez başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiğini ortaya çıkardı.

Şubat 2013'teki televizyon programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı arazisi ile ilgili düşücesini, ''Belki küçük jetler için bir pist ve geri kalanı tamamen yeşil alan haline gelecek.'' şeklinde ifade ediyor. Altaylı'nın sevinerek ''Ciddi misiniz sayın Başbakanım? Orada konut falan değil yeşil alan mı olacak'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Tabi tabi bu benim düşüncemde var. Orası yeşil alan olacak'' şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine Altaylı da ''Allah razı olsun'' şeklinde karşılık veriyor.

''BİZ NE DEDİYSEK YAPTIK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında düşündüğü projeyi, İstanbul'a yapılan 3. havalimanı sonrası Atatürk Havalimanı'nı taşıyarak hayatı geçirecek olması, akıllara sürekli meydanlarda da zikrettiği ''Biz ne dediysek yaptık'' sözlerini bir daha getirdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun iddilarını yıllar önce çürüten o görüntü