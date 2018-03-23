İşte PYD’nin Ebu Gureyb’i

Star, terör örgütü PKK/PYD’nin kanton ilan ettikten sonra ele geçirdiği ve Zeytin Dalı harekâtıyla tekrar özgürlüğüne kavuşan Afrin’deki cezaevini görüntüledi. Binlerce insanın korkunç işkencelere maruz kaldığı, yüzlercesinin infaz edildiği Afrin cezaevi şimdi ÖSO’nun elinde. Afrin’e hakim bir tepede bulunan cezaevindeki tutsakların Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla beraber Münbiç, Kamışlo ve Kobani gibi PKK/YPG’nin kontrolünde olan kentlere nakledildiği öğrenildi.

İŞKENCE MERKEZİ

Harekâttan önce ise Afrin Cezaevinde onlarca ÖSO askeri ile YPG’nin zulmüne boyun eğmeyenlerden oluşan yüzlerce kişi olduğu belirtildi. Cezaevinin altında ise gün ışığı görmeyen onlarca mahzen bulunuyor. Siyasi mahkûmların konulduğu koğuşlarda da gün ışığı görebilecek her hangi bir imkân bırakılmamış. Sadece küçük bir havalandırma bacası bulunuyor. Yine aynı bölümde onlarca tek kişilik gün ışığı görmeyen hücreler yer alıyor. Terör örgütünün mahkûmlara işkenceyi genellikle bu bölümde yaptığı belirtildi.

EBU GUREYB GİBİ

Terör örgütü PKK’nın buradaki tutsaklara ABD’nin Irak’ta Ebu Gureyb’teki işkenceleri aratmayacak türden eziyetler yaptığı ortaya çıktı. Elektrik verme, askıda tutma, boğulma hissi verecek şekilde sırt üstü yatırdıktan sonra burun ve ağızdan su verme, çıplak vaziyette günlerce betona yatırma, tek başına karanlık bir hücrede tutma ve işkenceden sonra mağarada aç ve susuz bırakma gibi taktikler terör örgütünün başvurduğu başlıca yöntemler.

CEPHELERE GÖTÜRÜLDÜ

Adli mahkûmların konulduğu koğuşlarda ise durum biraz daha farklı. Bu koğuşlarda gün ışığı gören pencereler, pervaneler ile televizyon gibi, mahkûmların daha rahat etmesi için imkânlar ve yemek yapabilmeleri için düzgün birer mutfak bölümü var. Bu koğuşlarda terör örgütü PKK’nın propagandasına yönelik afişler ile kitap ve gazetelerden bolca bulunduğu görüldü. Adli mahkumların bulunduğu bu koğuşlardan onlarca genç kandırılarak ölüme gönderildi.

Cezaevindeki koğuşları ve hücreleri tek görüntüleyen Star’a konuşan cezaevinin geçici Müdürü ÖSO Komutanı Yusuf Abdullah, YPG’nin buradaki cezaevinde kadın erkek yüzlerce kişiye ağır işkenceler yaptığını ve onlarcasını da idam ettiğini söyledi… “Geldiğimizde kapılar açılmış ve mahkûmların olmadığını gördük” diyen Abdullah, “maalesef aralarında arkadaşlarımızın da olduğu mahkûmları diğer şehirlere götürmüşler, adli mahkûmları ise cephelerde bizimle savaşmaları şartıyla serbest bırakmışları. Ama bunların çoğu öldü” dedi.

İDAM SEHPALARI

YPG’nin zindanların düşen insanlara çok kötü muamele ettiğini işkence yaptığını anlatan Abdullah, “Cezaevi mahzenleri tamamen işkence alanı için ayrılmış. İki kat ise koğuşlar ve tek kişilik hücrelerden oluşuyor. Özellikle siyasi mahkûmların konulduğu koğuşlar ile hücrelere çok acımasızca oluşturulmuş. Bu koğuşların hiç birinde gün ışığı girmiyor. Koğuş, ama aslında kapalı hücre, burada birçok kardeşimiz çok acı çekti. Şimdi biz burayı da yeniden temizleyip düzenleyeceğiz. Cezaevinin sözde havalandırma bölümünde idamlar yapılıyordu” şeklinde konuştu.

GIDALARI BM VE KIZILHAÇTAN

Cezaevinin ana mutfak bölümünde teröristleri için istiflenen gıda ve mutfak gereçleriyle dolu koliler bulundu. Burada dikkat çeken ise Amerika ve Avrupa’nın terör örgütüne sadece silah vermediği silah dışında gıda ve lojistik destek de verdiğinin kanıtı olan malzemeleriydi.

ABD’NİN İŞKENCELERİNİ UYGULADILAR

İdlib bölgesine insani yardım götürürken iki yıl önce PYD tarafından alıkonularak Afrin Cezaevine götürülen ve burada bir yıl boyunca ağır işkenceler gören Muhammed Mecru Nasır, “Özgür Suriye Ordusu mensubu olduğum gerekçesiyle 2016’da tutukladılar beni. Bir yıl boyunca sürekli eziyet gördüm. İlk bir iki ay ağır işkenceler gördüm. Çıplak vaziyette günlerce yatırıldım, suyla ıslatarak dövdüler, elektrik verdiler. Amerika’nın işkence yöntemlerini kullanıyorlardı. Irak’ta daha önce duyduğumuz işkence yöntemleri kullanıyorlardı. Tek suçum İdlib’e mazot götürmekti. PYD İdlip tarafına insani yardımların dahi geçişine izin vermiyordu. Sırf İdlib’e yardım götürdü diye birçok insanı tutukladılar. Halen ellerinde esir olan yüzlerce insan var. Bazen o karanlık mağarada bir ay tutulan insanlar delirir gibi oluyordu” şeklinde konuştu.