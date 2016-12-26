Meclis'te CHP provokasyonu

CHP’nin, önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında komisyon üyeleri ve grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda, Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki muhalefet tarzını değiştirip, “mücadele” kararı alması, komisyonda da kendini gösterdi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında herhangi bir süre sınırı konulmaksızın konuşmalarını yapan CHP’liler, AK Parti’nin verdiği “yeterlilik” önergesi üzerine ayağa kalktı. Teklife tümüyle karşı oldukları gerekçesiyle herhangi bir önerge dahi vermeyip, sadece konuşmaları uzatarak muhalefet etmeyi tercih ettiğini duyuran CHP, önceki günkü toplantının ardından tavır değiştirerek kavga çıkarmaya başladı.

SINIRSIZ KONUŞTULAR

Komisyonun ilk 5 gününde yapılan teklifin tümü üzerindeki konuşmalarda CHP’lilere herhangi bir sınır konulmadı. Konuşmaları sakin üslupla gerçekleştirmeye özen gösterdikleri gözlenen CHP’liler, AK Parti’li üyeler, 5 günlük müzakerenin yeterli olacağını belirterek “yeterlilik önergesi” vermesiyle üsluplarını değiştirdiler. Cumartesi günü verilen önergenin ardından CHP’liler, ortamı geren konuşma ve tavırlarıyla komisyonda olay çıkartırken, su şişelerinin fırlatıldığı bir kavga yaşanmıştı. CHP’li Engin Altay, AK Parti’li vekillerin yüzüne su şişesi fırlatmıştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ

Cumartesi günü AK Parti’nin verdiği yeterlilik önergesiyle teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyondaki görüşmeleri takip eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, komisyonun CHP’li üyeleri ve Grup Başkanvekilleriyle acil toplantı yaptı. Teklife karşı CHP’nin izleyeceği yolun görüşüldüğü toplantının ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu(MYK) topladı. MYK’da bazı üyeler,

“komisyon çalışmalarının boykot edilmesi” önerisi getirirken, bazıları da “komisyona katılarak görüşlerimizi sonuna kadar dile getirelim, kayıtlara, tutanaklara geçirelim” görüşünü dile getirdiler. Değerlendirmelerin sonunda Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine, “Ankara’dan ayrılmayın” talimatı verdiği belirtildi.

SLOGAN ATTILAR

Kılıçdaroğlu’nun bu talimatı üzerine CHP, komisyonun dünkü toplantısına milletvekillerini yığdı. Salonu dolduran CHP’li milletvekilleri, kendi aralarında sürekli konuşarak ve yüksek sesle laf atarak, konuşmacıların sesinin duyulmasını engellemeye çalıştılar. Laf atmalarıyla havayı gerginleştiren CHP’liler, bir ara “Gün gelecek hesap dönecek. AKP hesap verecek” sloganı atmaya başladılar. Slogana, tüm CHP’li üyeler katılınca bir anda salon miting meydanlarına döndü. AK Parti’li milletvekilleri de CHP’lilerin sloganlarına, “Asıl siz hesap vereceksiniz” karşılığını verdiler.Gösterilen sabıra rağmen çıkarılan kavga, Kılıçdaroğlu’nun “Kan dökmeden başkanlığı getiremezsiniz” sözünü akla getirdi.

HESABI SORULACAK

TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından, komisyonda sözlü hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldıklarını belirterek, gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi. Yılmaztekin, 52 saati aşkın bir mesaiyle özellikle anamuhalefetin değerlendirmelerini dinlediklerini bildirdi. Yılmaztekin, TBMM’de grubu bulunan bir partinin grup başkanvekilinin bu şekilde söyleyecek sözü kalmayınca küfür etmeye başvurmasını üzüntüyle izlediğine değinerek, şunları kaydetti: “Ancak şaşırmadım. Çünkü biz CHP’nin hukuk tanımazlığı ile ne yazık ki ilk defa karşılaşmıyoruz. Bir taraftan ‘demokrasi demokrasi’ diyeceksin, ağzından düşürmeyeceksin öte taraftan demokratik yöntemlerle alınan bir karara hakaretlerle karşı çıkacaksın. Bununla da yetinmeyecek küfür edeceksin. Bunun utanç tablosu olduğunu düşünüyorum. Millete gitmekten korkanlar, böylesine ucuz yöntemlerle bir engelleme çabası içerisindeler.”