İstihbaratçı için rekor başvuru

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlığını ve güvenliğini korumak için yurt içinde ve yurt dışında amansız bir mücadele veren Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Teşkilatın www.mit.gov.tr internet adresi, 2017 yılında 1 milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi. Siteyi ziyaret edenler, MİT’e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu. MİT’e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini FETÖ/PDY, 11 bini PKK’yla ilgili ihbarlardan oluştu, çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin “yardımcı olma” amaçlı mesaj gönderildi.

KRİPTOLAR TESPİT EDİLDİ

İncelemeye alınan başvurulardan, terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya yönelik olanlardan gerekli görülenlerle ilgili olarak özel çalışma gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, ihbarlardan 7 bin 812’si işleme tabi tutularak operasyonlara dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.

SORULARA CEVAPLAR

Milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT’te çalışmak isteyenlerin sayısı da her geçen yıl artıyor. Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini, “kariyer” bölümünden iş başvurusunda bulundu. Ayrıca “Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?”, “MİT’in çalışma koşulları nasıl?”, “Beni MİT’e alır mısınız?”, “Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?” gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 “bilgi edinme başvurusu” yapıldı. Başvurulardan 2 bin 297’sine cevap verildi.

MİT de yerli silah kullanacak