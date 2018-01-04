İstihbaratçı için rekor başvuru
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın web sitesi geçen yıl 1 milyon kez ziyaret edildi. 25 bin FETÖ, 11 bin PKK ihbarı yapıldı. 27 bin kişi de MİT’te çalışmak için CV bıraktı.
Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlığını ve güvenliğini korumak için yurt içinde ve yurt dışında amansız bir mücadele veren Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Teşkilatın www.mit.gov.tr internet adresi, 2017 yılında 1 milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi. Siteyi ziyaret edenler, MİT’e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu. MİT’e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini FETÖ/PDY, 11 bini PKK’yla ilgili ihbarlardan oluştu, çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin “yardımcı olma” amaçlı mesaj gönderildi.
KRİPTOLAR TESPİT EDİLDİ
İncelemeye alınan başvurulardan, terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya yönelik olanlardan gerekli görülenlerle ilgili olarak özel çalışma gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, ihbarlardan 7 bin 812’si işleme tabi tutularak operasyonlara dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatıldı.
SORULARA CEVAPLAR
Milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT’te çalışmak isteyenlerin sayısı da her geçen yıl artıyor. Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini, “kariyer” bölümünden iş başvurusunda bulundu. Ayrıca “Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?”, “MİT’in çalışma koşulları nasıl?”, “Beni MİT’e alır mısınız?”, “Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?” gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 “bilgi edinme başvurusu” yapıldı. Başvurulardan 2 bin 297’sine cevap verildi.
MİT de yerli silah kullanacak
Güvenlik güçlerine yeni yılda, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-76’nın dağıtımına hız verilecek. Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76’da geçen yıl seri üretim başladı. Bu kapsamda, güvenlik güçlerine geçen yıl 7 bin tüfeğin teslimatı yapıldı. TSK personelinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı MPT-76, MİT personeli tarafından da kullanılmaya başlanacak. MPT-76, MİT’in envanterine koruma ve operasyon silahı olarak eklendi. Güvenlik güçlerine bu yıl 38 bin MPT-76’nın teslimatı yapılacak.
MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla fişekle test edilen tek ve özgün silah özelliğini taşıyan MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sistemi sayesinde ısınma problemi görülmüyor. Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen milli piyade tüfeği 7,62 milimetre, 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor. Etkili menzili 600 metre olan MPT-76’da modüler kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor.
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