İstinye ajan üssü
Cumhurbaşkanı Erdoğan vize krizinin sorumlusu olarak ABD’yi gösterdi, İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki FETÖ’cü ajanları işaret etti: Bunlar ABD Başkonsolosluğu’na nasıl sızdı? Sızmadıysa kim soktu?
- HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın ardından geçtiği Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Baş başa ve heyetlararası görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılan iki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında şunları söyledi…
HAVA YOLU HALKIN YOLU: 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, 15 senede bunun üzerine 19 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 25 havalimanımız varken bu rakam 57 oldu. Bu havalimanlarının oluşu sebebiyle de artık havayolunu halkın yolu haline getirdik.
BİRİLERİ KISKANACAK:Türkiye’de ulaşım, enerji, orman ve su işleri alanlarında ciddi başarılar yakalandı. Fakat birileri de kıskanacaktır, onu da söyleyeyim, şu anda burada çok geniş bir basın katılımı görüyorum. Özellikle Türkiye-Sırbistan yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Ama inadına dayanışmamızı artırmamız lazım.
FAİL ABD:(Türkiye ile ABD arasındaki vize krizini değerlendirdi) Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili Amerika Birleşik Devletleri’nin ta kendisidir ve üst düzey yöneticilerin, özellikle Dışişleri Bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara’daki bir büyükelçinin kalkıp da böyle bir karar alması, daha sonra da ‘Ben bunu devletim adına aldım’ gibi bir ifadeyi kullanması düşündürücüdür.
ELÇİ ORADA TUTULMAMALI:Eğer durum böyleyse o zaman zaten Amerika’daki üst düzey yönetimlerle bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Ama durum böyle değil de büyükelçi bunu kendi kafasından aldıysa o zaman Amerikan üst yönetiminin bu büyükelçiyi orada bir dakika tutmaması gerekir. Sen ‘Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl bozarsın, sana böyle bir yetkiyi kim verdi?’ demeleri gerekir. Benim büyükelçim böyle bir şey yapsa biz orada onu bir saat tutmayız.
BELGELENDİRİLDİ:Türk yargısının, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan bir kişi için aldığı bir kararı bulunuyordu. FETÖ ile ilgili diplomatik hiçbir yetkisi olmayan, Amerikan Konsolosluğunda çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, bu tür FETÖ ile ilişkileri Türk polisi tarafından tespit edildi ve bu da belgelendirilerek yargıyla paylaşıldı. Bunun neticesinde söz konusu kişi gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Bu kişi tutuklandıktan sonra içeride ikinci bir kişinin daha aynen bu noktada olduğu bildirildi.
MÜSAADE ETMEYİZ: Bütün bunlar, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Amerika’nın burada bir defa bir şeyi değerlendirmesi lazım. Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğu’na nasıl sızdı? Eğer bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğu’na sızmadıysa o zaman bunları buraya kim soktu? Bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet, kendisini içeriden tehdit edecek olan bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti de bir kabile değildir. Asırlara varan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet deneyimi, bir devlet tecrübesi vardır. Dolayısıyla böyle bir şeye bizim müsaade etmemiz mümkün değildir.
KABUL ETMEDİK:Nitekim veda ziyaretlerinde bulunuyor bu büyükelçi (ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass) ve şu anda da bu büyükelçinin, gerek bakanlarımız gerek parlamento başkanımız ve gerekse şahsım, veda ziyaretini de kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Çünkü onu Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’deki bir temsilcisi olarak da görmüyoruz bunu da çok açıkça söyleyeyim.
ERDOĞAN’IN KIYMETİNİ BİLİN
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkedeki Türk yatırımlarının işsizliğin azalmasına yaptığı önemli katkıya dikkati çekerek, “İşsizlik oranımız yüzde 26 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 11,8 seviyesine indi. Bunun Türk şirketleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi niyeti sayesinde oldu” ifadelerini kullandı. Sırbistan’da çok sayıda devlet ve hükümet lideri ağırladığını anımsatan Vucic, “Bugüne kadar hiçbir konuğumun, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yoğun bir program yaptığını, onun gibi 24 saat boyunca çalışacak enerji ve güce sahip olduğunu görmedim. Siz Türk halkına çağrım, buna saygı duymayı bilmenizdir” dedi.
CAMİ ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi’ni ziyaret etti, cemaat ve din görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
KANAL İSTANBUL’A START 2018’DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada “İstanbul Boğazı’na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız” dedi.
ABD’nin ‘casus üssü’ne abluka
ABD ile Türkiye arasında ‘vize krizi’ ile gölgelenmiş gibi görünsede ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda saklanan FETÖ şüphelisi N.M.Ç üzerinden ‘ikinci Deniz Yücel vakası’ krizi yaşanıyor. Terör örgütü PKK soruşturması kapsamında tutuklanan Deniz Yücel, Almanya Konsolosluğu’ndan bir ay boyunca çıkmadığı ve kaçırılmak istenirken son anda yakalanması olayının bir benzerinin yaşanmaması için güvenlik güçlerinin şüpheli N.M.Ç’nin kaçmasını engellemek adına ABD Başkonsolosluğu’nun çevresinde güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.
KARARI ÇIKABİLİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında “İfadeye” çağrılan ABD İstanbul Başkonsolosluğu personeli N.M.Ç, dün ifade vermek üzere adliyeye gitmezken, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için Türk polisinin giremediği ABD Konsolosluğu’ndan da dışarı çıkmadı. Türk Ceza Kanunu’na göre, Cumhuriyet Savcılarının gönderdiği davetiyede bir tarih varsa o tarihler arasında, yoksa en kısa sürede şüpheli ifade vermeye gitmek zorunda. Gitmediği durumlarda ise savcı yakalama kararı çıkarabilmekte.
ÇIKMASI GEREKİYOR
Konunun ‘Uluslararası hukuk’ boyutuna dikkat çeken Ceza Hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, N.M.Ç’nin savcılığa ifade vermemesi ve konsolosluktan çıkmaması durumunda yaşanacak gelişmeleri şöyle anlattı: “Şüpheli kişi, yeri belliyse ifadeye davet edilir. İcabet etmezse zorla getirme ve yakalama kararı çıkarılır. Örgüt üyeliği varsa, buna suç üstü denir ve doğrudan yakalama kararı çıkarılır. Şu anda N.M.Ç. ABD toprağı sayılan bir konsoloslukta bulunuyor ve Viyana sözleşmesine göre burası ABD toprağı sayıldığı ve Türk savcıların görev alanına girmediği için o konsolosluğa girilerek bir yakalama ve gözaltı yapılamaz. Yakalama kararı çıkarsanız bile o konsoloslukta Assange vakası (ABD tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ama Ekvator konsolosluğunda olduğu için müdahale edilemeyen Wikiliks’in kurucusu) gibi yıllarca ABD Konsolosluğu’nda kalabilir”
KAÇIŞA İZİN YOK
FETÖ şüphelisi N.M.Ç’nin, ABD konsolosluğundan çıkması durumunda ifadesine başvurulması için adliyeye götürülmesi konusunda güvenlik güçlerinin de önlem aldığı kaydedildi. Olası bir kaçma veya kaçırılma durumuna karşı da tedbir alındığı öğrenildi. Alman vatandaşı olan ve gazetecilik kisvesi altında terör örgütü PKK’nın propagandası ve ajanlık yaptığı iddiasıyla ifadesine başvurulmak istenen Deniz Yücel’de Alman konsolosluğuna girmiş ve 1 ay çıkmamıştı. Yücel konsolosluktan çıkarıldıktan sonra götürüldüğü savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanmıştı.
121 FETÖ’CÜ İLE İRTİBATLI
FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013’teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ifadeleri ve irtibatları soruşturmayı genişletti.
“FETÖ/PDY’ye üye olmak” suçundan hakkında soruşturma yürütülen 121 kişiyle yoğun irtibatı tespit edilen Topuz’un, FETÖ’nün taşeron olarak kullanıldığı 17-25 Aralık girişiminde emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle, eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında “aracılık görevini” yürüttüğü belirlendi.
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