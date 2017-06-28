İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'yla ilgili Bakan Çavuşoğlu: 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu konferansın ilk gününde "Biz buraya çözüm için geldik. 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı" mesajını verdi.

Tüm konuların eş zamanlı olarak ele alındığı görüşmelerde Türkiye, adada "adil ve kalıcı" çözüm konusunda siyasi iradesini bir kez daha vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'in ev sahipliğinde Le Regent Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Kıbrıs sorununun "tarihi perspektif içinde bütüncül yaklaşımla çözümü" konusunda bir yaklaşım ortaya koydu.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın toplantının başında basın mensuplarının içeride olduğu sırada Çavuşoğlu'na dönerek "Mevlüt, yarın Yunanistan'da hava 43 derece olacakmış" dedi. Çavuşoğlu'nun "Nikos, o yüzden hiçbir yere gitmeden burada (masada) olman gerekiyor" diye yanıt vermesi salondakileri güldürdü.

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda teknik ekiplerin hemen ertesi gün çalışmaya başlamasını teklif etmiş, KKTC ve İngiltere tarafı da hazır olduklarını söylemişti. Ancak Kotzias kendi ekiplerinin hazır olmadığını söyleyerek teknik görüşmelere kapıyı kapatmıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Cenevre'de Kotzias'ın masadan kalktığı o görüşmeyi hatırlattı.

Rum ekibi daha önce de görüşmelerden ayrılmış, tepki gelince "sigara için" ayrıldıkları iddiasında bulunmuştu.

Kıbrıs Konferansı'nın ilk gününde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Rum lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda karşılamıştı.

Eide'nin bugün TSİ 15.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Konferansın yapıldığı İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden Crans-Montana'da polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Orduya ait helikopterler konferansın yapıldığı bölge üzerinde uçtu.

BM'den alınan bilgiye göre, konferansa 60 civarında uluslararası gazeteci akreditasyon yaptırdı.