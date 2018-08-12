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İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile dayanışma mesajı

İtalya'dan Türkiye'ye, ABD'nin papaz Brunson'u bahane ederek açtığı ekonomik savaş ile ilgili olarak dayanışma mesajı geldi.

  • star.com.tr
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BBC'nin haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını söyledi. Moavero, Türk lirasına çekilen operasyonla ilgili olarak şunları söyledi:
 
İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu olan Türkiye ile dayanışma göstermektir. Böyle bir durum hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da bu durumun olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir.

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