İttifak genişleyebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
- ŞERİFE GÜZEL
ERDOĞAN,SP LİDERİNİ KABUL ETTİ
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren kabulün ardından Karamollaoğlu, “Sadece şunu söyleyeyim; biz Sayın Cumhurbaşkanı’na uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili olarak da bir fikir teatisinde bulunduk. Şimdilik bu kadar” dedi. Bu arada AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin SP ile de yürütülmesi için özel bir heyetin oluşturulacağı öğrenildi. AK Parti’den yeni oluşturulacak heyetin SP’nin yanısıra BBP ile de görüşebileceği belirtildi. Bu heyette kimler olacağına henüz netleştirilmedi ancak heyet, AK Parti’nin ittifak ile ilgili düşünce ve modelini paylaşacak. Onların düşüncelerini alacak. SP’nin “evet” demesi durumunda ittifaka katılabileceği kaydedildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ile görüşmede, Hazine yardımını gundeme getirdiği ve yardım alabilmek için gereken en az yüzde 3 oy almış olma koşulunun kaldırılmasını istediği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.