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İttifak genişleyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

  • ŞERİFE GÜZEL
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ERDOĞAN,SP LİDERİNİ KABUL ETTİ

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren kabulün ardından Karamollaoğlu, “Sadece şunu söyleyeyim; biz Sayın Cumhurbaşkanı’na uyum yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili olarak da bir fikir teatisinde bulunduk. Şimdilik bu kadar” dedi.  Bu arada AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin SP ile de yürütülmesi için özel bir heyetin oluşturulacağı öğrenildi. AK Parti’den yeni oluşturulacak heyetin SP’nin yanısıra BBP ile de görüşebileceği belirtildi. Bu heyette kimler olacağına henüz netleştirilmedi ancak heyet, AK Parti’nin ittifak ile ilgili düşünce ve modelini paylaşacak. Onların düşüncelerini alacak. SP’nin “evet” demesi durumunda ittifaka katılabileceği kaydedildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ile görüşmede, Hazine yardımını gundeme getirdiği ve yardım alabilmek için gereken en az yüzde 3  oy almış olma koşulunun kaldırılmasını istediği belirtildi. 

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