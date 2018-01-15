İttifak Komisyonu hızlı başlayacak 

1 HAFTADA TAMAMLANACAK

Komisyonun, bugünden itibaren çalışmalarına başlaması planlanıyor. Komisyonun AK Parti kanadının, bugün bir araya gelip ilk değerlendirmeyi yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşüp yol haritası ve çalışmanın çerçevesiyle ilgili değerlendirme yapılması, AK Parti kanadının planlamasında yer alıyor.

ORTAK METİN ÇIKACAK

Kendi aralarındaki değerlendirmelerin ardından MHP kanadıyla temas edilip, ilk toplantının ne zaman yapılacağına bakılacak. AK Parti kurmayları, ittifak seçeneklerine yönelik fikirleri, yasal bir alt yapı oluşturabilecek formüle dökecek. Ancak MHP’ye “Bizim hazırlığımız bu şekilde, bunun üzerinden gidelim” gibi bir öneriyle gidilmeyecek. Dolayısıyla ortaya çıkarılacak metin her iki partinin ortak iradesiyle şekillendirilecek. İttifakla ilgili düzenlemenin teknik olarak çok fazla zorluk içermemesinden dolayı bir hafta-10 gün gibi bir sürede “ittifak” çalışmasının tamamlanabileceği üzerinde duruluyor.