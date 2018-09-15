İttifak olursak gücümüz artar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, parti olarak mahalli idareler seçimlerinde 2014’e göre oylarını ve belediye sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde MHP ile yapılan ‘Cumhur İttifakı’nı anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

BİZ DEĞERLENDİRİRİZ

“24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste MHP ile ittifak yapmıştık. Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu bakacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da değerlendiririz çünkü Cumhur İttifakı’ndaki dayanışmamız ne ise yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Önce arkadaşlarımız ön görüşmelerini yapar, ardından da liderler olarak biz de oturup konuşuruz. Şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mahalli idarelerdeki gücünü artıracağına inanıyorum. Şayet bu mümkün olmazsa da kendi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer partilerin de gizli veya açık benzer ittifak arayışı içerisinde.” “Önümüzdeki seçimleri, ideolojik hamasetle pozisyonlarını koruyan, iş bilmez muhalefet belediyelerinden milletimizi kurtarmanın bir fırsatı olarak görüyoruz” diyen Erdoğan, “Batıda ana muhalefet partisi, doğuda bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok belediyede adeta taş üstüne taş koymadan sırf ideolojik kamplaşmayla bugüne kadar yönetimde kalmayı başardı ama bu defa eğer biz doğru adaylarla, projelerle milletimizin karşısına çıkarsak işlerinin zor olduğunu düşünüyorum.”

BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK

“Şunu da açık söylüyorum, terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler, kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. Zira biz bunun bedelini ağır ödedik. Bu milletin alın terini bu belediyelere biz ‘Al bunları oradaki vatandaşımıza, altyapısına, üstyapısına harca’ diyerek verirken bu verdiklerimizi oraya değil de dağa gönderenlere bu defa biz aynı imkanı sağlayamayız. İşte biz, kayyımlarla bakın orada kısa sürede ne gibi hizmetler yaptık, her şey ortada. Bunu Güneydoğu’daki, Doğu’daki kardeşlerim çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

PARA İLE KANAL AÇTILAR

Batıda olanın, Doğu’da ve Güneydoğu’da da olacağını anlatan Erdoğan, “Bu çalışmaları merkezi yönetimle yerel yönetim birlikte yapacak. Kusura bakma biz bu paraları size verirken kanal aç diye, ne kanalı, affedersin, terör örgütüne kanallar aç, bunları dağa gönder diye vermiyoruz. Millete hizmetkar ol diye veriyoruz. Gelecek seçimler farklı olacak. Seçimlerde demokrasinin tüm ilkeleri işleyecek, işlettirilecek, mart ayına bu anlayışla hazırlanacağız” dedi.

AK Parti teşkilatlardan ve belediyelerden çok çalışmalarını isteyen Başkan Erdoğan, gönüllere girmeden netice almanın mümkün olmadığına dikkati çekti.