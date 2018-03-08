‘ittifakın oyu yüzde 60’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı’nın, yüzde 70’lik bir kitleye hitap ettiğini belirterek, “İki parti sahaya indiğinde olumlu karşılayacak kesimin yüzde 70’i karşılayacağını düşünüyoruz.
- ANKARA STAR
Yüzde 70’lik kitleye hitap eder, sevimli gelir. Ama sahada ne karşılık bulur bilemiyorum, ama bugün seçim olsa yüzde 60’larda oy alır. Tabi her geçen gün artıyor. Çok aşağı düşeceği kanaatinde değilim. Cumhur ittifakının, ittifak peşinde koşan partilerin korkulu rüyası olduğu kesin” dedi.
TEMSİLDE ADALET
TBMM’de gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Yalçın, ittifakın BBP ve SP’ye de kapalı olmadığını vurgulayarak, iki partiden isimlerin de AK Parti listelerinden yer bulmasını beklediklerini söyledi. Yalçın, “Bu, temsilde adaletin bir anlamda meclise yansıtılmasıdır” diye konuştu.
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