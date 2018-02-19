İttifakın ana omurgası belli oldu
AK Parti ve MHP heyetleri arasında 2019 seçimlerine ilişkin ittifak çalışmaları tamamlanırken, hazırlanan teklifin çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
- İHA
AK Parti ve MHP arasında hazırlanan teklifin içeriğine ilişin Ankara kulislerinde konuşulanlar, seçimlerde yüzde 10 barajının korunacağı yönünde. Yeni düzenlemeyle barajın altında kalacak partiler ittifak yaparak Meclis'e girebilecek. AK Parti ve MHP ittifakının karşısına çıkacak olan CHP’nin ise bu durumda başka bir parti ya da partilerle ittifak yapması ihtimalini yükseltiyor.
Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, teklifte dar bölge sistemi olmayacak. Seçimlerde tercihli sistem uygulanmayacak. Partilerin isimleri ve logoları oy pusulasında olacak. Vatandaş oy vermek istediği partinin logosunun ve isminin bulunduğu yere tercih damgasını basacak. Bu sistem ile ittifak içinde bulunan partilerin ne kadar oy aldığı belirlenebilecek. İttifak partileri, daha sonra aldıkları oy oranlarına göre milletvekili sayısına sahip olacak.
İttifakla ilgili prosedürler ise düzenlemenin kanunlaşmasıyla netlik kazanacak.
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