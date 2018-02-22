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İttifakın oy pusulası örneği ortaya çıktı

AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Teklifin maddelerinde tarifi yapılan oy pusulasının bir örneği ortaya çıktı.

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AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Teklifin maddelerinde tarifi yapılan oy pusulasının bir örneği ortaya çıktı.

[Kaynak: Habertürk]

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