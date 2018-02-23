İttifaklı seçimde ‘oy  sayımı’ için yeni yazılım

AK Parti ile MHP’nin ortak teklifiyle Meclis’e sunulan ittifak düzenlemesinin detaylarında yer alan ve sisteme ilk defa girecek olan uygulamalar merak konusu oldu. Aynı zarfa konularak sandığa atılacak olan “Cumhurbaşkanlığı” ve “Milletvekilliği” pusulalarının nasıl sayılacağı ve ittifak nedeniyle oy sayımının gecikip gecikmeyeceği soruları bunların başında geliyor. TBMM’ye sunulan teklife göre zarftan çıkarılan pusulalar, okunmadan önce seçim türüne göre ters çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulacak. Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Yerel seçimlerde de sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

- YSK’DA YENİ ÇALIŞMA: Parti kurmayları ve özellikle partilerin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki(YSK) temsilcileri, sürecin sorunsuz işlemesini sağlayacak düzenlemeler için çalışmalara başladı. Uzman görüşlerine göre sayım sonuçlarının açıklanması, ittifakla ilgili ikinci bir sayım olacağı için uzun olmasa da yarım saat kadar uzayabilir. YSK, ittifakla birlikte oy sayım işleminin hızlı şekilde yapılabilmesi için yeni yazılım çalışmaları yapacak.

- SEÇİM KURULLARINA GÖREV: İttifak uygulaması ilk kez yapılacağı için seçimlerde il seçim kurullarına büyük görev düşecek. İttifak partilerinin oyları ve yasada “ittifakın ortak oyları” olarak tanımlanan oyların ittifak partileri arasında paylaştırılmasına yönelik işlemler il seçim kurullarında yapılacak. Buradan çıkacak sonuca göre de ilk olarak o ilde ittifak partilerine kaç milletvekili düşeceği belirlenecek. Ardından da ikinci bir paylaştırma ile ittifak partilerinin milletvekili sayıları ortaya çıkarılacak.

- D’HONT İLE DAĞILIM: YSK, iki kez “d’hont” sistemi uygulanarak vekil dağılımını gerçekleştirmek için yeni yazılım hazırlayacak. Uzmanlar, ikinci D’hont paylaştırımının bir yazılım ile mümkün olabileceğini, dolayısıyla ekstra bir zaman alacak bir işlem olmayacağı görüşünde. Ancak sadece önce Cumhurbaşkanlığı sayımı, ardından Meclis seçimlerinin sayımı nedeniyle sayım sürecinin yarım saat gibi uzayabileceği belirtiliyor.

-İTTİFAKIN İSMİ ÜSTTE YER ALACAK: İttifak yapan partiler oy pusulasında yan yana yer alacaklar ve ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek.

- İTTİFAK İÇİN BARAJ YÜZDE 10: İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak.