İyilik yarışı

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yoksulluğun pençesinde kıvranan yüzbinlerce insanın, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye’den giden vakıflar sayesinde yüzü güldü. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kızılay, Cansuyu, İHH, Mirasımız, Sadakataşı, İhlas Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Hayrat Vakfı gibi yardım kuruluşları çeşitli ülkelerde kurbanlar keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türkiye’den toplanan kurban hisselerini yardıma muhtaç insanlara ulaştıran vakıflar, binlerce yetim ve mültecinin yüzünü güldürdü. TDV Sudan ekip sorumlusu Abdülcelil Alpkıray, sadece Somali’de kendilerinin bayram boyunca 6 bin 650 hisse dağıtacaklarını söyledi.Arife günü yetimlere bayramlık dağıtan Hayrat Vakfı da 380 büyükbaş hayvan keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vakfın Afrika Sorumlusu İsmail Kaya, 70 ülkede kurban çalışması yaptıklarının altını çizdi.

İHH, 2 MİLYONA ULAŞTI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da bu bayramda bağışlanan 52 bin 500 hisse kurbanı, 5 kıtada 106 ülke ve bölgede 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırmaya çalıştı. İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar’ın bazı bölgelerinde, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde ve 2 milyon Müslüman’ın yaşadığı Nepal’de kurban kesimleri yapıldı ve dağıtımlara başlandı.

CANSUYU OLDULAR

Çeşitli ülkelerde kurban kesim faaliyeti yapan Cansuyu Derneği de Batı Afrika ülkesi Mali’de de hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Cansuyu Mali sorumlusu Mehmet Savaş “Cansuyu olarak burada 12 senedir kurban eti dağıtıyoruz. Bu sene kesmiş olduğumuz kurbanlarla 12 bin aileye et ulaştırdık. Ülkenin yüzde 5’i hariç neredeyse tamamı ihtiyaç sahibidir”dedi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Orta Afrika ülkesi Burkina Faso’daki Müslümanlara da Türkiyeli hayırseverlerin kurban bağışlarını ulaştırdı.

KIZILAY 33 ÜLKEDE

Türk Kızılayı da başta işgal altındaki Filistin’in Batı Şeria, Ramallah ve Beytullahim kentleri olmak üzere, Doğu Kudüs ve İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşayan Filistinli muhtaç ailelere kurban eti dağıtımı yapıyor. Deniz Feneri Denreği de bu bayramda bağışlanan 14 bin hisse kurbanı yaklaşık 400 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Sadakataşı Derneği de 27 ülekede kurban kesimi yaptı.