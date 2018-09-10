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Eski CHP Beşiktaş İlçe Başkanı olan Uğur Gedik'in kitabı CHP’yi karıştıracak

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın en yakınındaki kişilerden biri olan Eski CHP Beşiktaş İlçe Başkanı olan Uğur Gedik'in kitabı CHP’yi karıştıracak!

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın en yakınındaki kişilerden biri olan Eski CHP Beşiktaş İlçe Başkanı olan Uğur Gedik'in kitabı CHP’yi karıştıracak! İşte kaleme alınan o bölümler: Hazinedar, başkan olduğu dönemde hakkındaki dosyaları sümenaltı eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, her yaş gününde Beşiktaş Belediyesi envanterine kayıtlı tabloları gönderdi. Hazinedar’ın Mecidiyeköy’deki ofisinde toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Veli Ağbaba ‘Burada olduğum bilinmesin’ dedi. Beltaş işçilerine nasıl dayak atılacağı konuşuldu. Hazinedar’ın ayarladığı kişiler ertesi gün parka gelen işçileri dövdü.
 
Uğur Gedik'in kitabına göre: Hüseyin Avni Sipahi ve Murat Hazinedar’ın ayarladığı ve Beşiktaş Belediyesi’nde çalışmayan kişiler BELTAŞ işçilerine kemer ve sopalarla saldırdı. 
 
4 ilin seçim masrafı
 
Hazinedar’ın bir imar planını onaylamasının ardından kendisini uyaran Kılıçdaroğlu’na ‘4 ilin seçim masraflarını karşılıyorum. Parayı nasıl bulacağım’ yanıtını veriyordu. (Akşam)

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